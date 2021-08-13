Черпают воду лопатами: В Крыму ливни делают нервы археологам

Непогода мешает раскопкам. Фото: кадр видео Oleg Markov/Facebook

Дожди снова вредят Крымскому полуострову. Потоки воды подтапливают дома, улицы и дороги. От непогоды страдают и археологи.

- Прошел первый ливень, археологический лагерь в Яковенково (расстояние до Керчи около 40 км. – От ред.) стоит. Посмотрим, что будет дальше, - такой пост разместил в соцсети Олег Марков, директор по развитию в компании «Фонд Археология».

На видео участник раскопок в плаще меланхолично черпает совковой лопатой воду, сливая грязную жижу в тележку. Копаться в земле, выискивая древности, в такую погоду нет возможности. Вот и снимают полушутливые ролики, поднимая себе настроение.

На счету экспедиции 2021 года уже такие интересные находки, как скелеты «инопланетян», статуэтка Бога Молчания, нашли и древние колодцы.

До завершения сезона осталось не так уж и много, поэтому исследователи используют каждую погожую минутку, чтобы покопаться в грунте.

Пока же прогнозы синоптиков неутешительны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50