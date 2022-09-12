Дело крымчанки, заколовшей 4-летнего сына, отправили в суд

Полицейские прибыли на место трагедии после тревожного звонка соседей, но было уже поздно - мальчик умер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крымчанку, заколовшую 4-летнего сына, могут отправить на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Трагедия произошла 3 июня в городе Щелкино Ленинского района Крыма. 30-летняя местная жительница, проживающая вместе с сыном, начала вести себя странно. Соседи услышали вопли и, заподозрив неладное, вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители с разрешения хозяйки дома вскрыли дверь и увидели страшную картину: на полу лежал труп маленького мальчика - сына крымчанки. На теле малыша насчитали не менее 14 колото-резаных ранений.

Как ранее писала КП-Крым, семья женщины и ранее не производила впечатление благополучной - из квартиры постоянно была слышна ругань. Отец мальчика оставил родных и ушел.

У горе-матери подозревают психическое расстройство. В случае, если ее признают вменяемой, женщине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

- Согласно заключению судебной стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы у жительницы г. Щелкино выявлено временное психическое расстройство, которое лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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