Часто такие курьезы происходят по невнимательности именно родителей Фото: Архив "КП"

В эндоскопическом отделении республиканской детской клинической больницы имени Титова в Симферополе есть так называемый музей инородных тел. Здесь собрана небольшая часть того, что часто проглатывают дети. Чего там только нет: батарейки, камни, пуговицы, магнитики, булавки, заколки, иголки для шитья и шприцов и даже лезвия от ножа. Все это симферопольские хирурги достают из дыхательных путей или пищеварительной системы детей и подростков.

В больнице собралась целая коллекция Фото: Александра Тимощенко

- Мы решили сделать такую выставку для того, чтобы наглядно показать родителям, чего нужно бояться и остерегаться, воспитывая ребенка. Часто такие курьезы происходят именно по невнимательности родителей, ведь маленьким деткам интересно исследовать мир, пробовать его на вкус. Но иногда это может привести к тяжким последствиям, - показывает КП-Крым коллекцию «находок» главный врач больницы Анатолий Олейник.

«ПО 30 ЧЕЛОВЕК В МЕСЯЦ»

На прошлой неделе врачи местной больницы спасли жизнь 13-летнего мальчика-инвалида с синдромом Дауна, ДЦП и множественными пороками развития ЖКТ. Его госпитализировали с позывами на рвоту и плохим аппетитом. Несколько дней он отказывался от еды, а позже жаловался на боль в животе. За несколько дней до этого подросток отдыхал с родителями на море. Там он и проглотил камень. Спустя полтора часа под наркозом из пищевода извлекли трехсантиметровый булыжник. Анатолий Васильевич признается: инородные тела – не редкость. Таких ребят привозят в больницу почти каждый день. В месяц приходится оперировать примерно 20-30 детей.

Такой камень врачи достали не так давно Фото: Александра Тимощенко

Рассказываем, что чаще всего находят врачи у детей во время операций. И что делать, если ребенок проглотил инородное тело? Чем это грозит и какие самые необычные случаи произошли на памяти у врачей-эндоскопистов.

МОНЕТКИ И БАТАРЕЙКИ - ВО ГЛАВЕ РЕЙТИНГА

По словам главврача Анатолия Олейника, в топ инородных предметов попадают монетки, батарейки, пуговицы, элементы Лего и камни.

- Это очень большая проблема, которую нельзя оставлять без внимания, ведь помимо тех предметов, что не вызывают раздражения или разрушения и могут просто проскочить и выйти естественным способом, существуют и те, что могут нанести очень серьезное повреждение. Например, маленькие батарейки. Они окисляются в кишечнике, что может вызвать перфорацию в нем до самых тяжелейших последствий, все колюще-режущие предметы. Большую опасность представляют мелкие магниты. Они опасны тем, что внутри организма, находясь на разных уровнях, начинают притягиваться, чем наносят очень большую опасность для внутренних органов. Это вызывает очень серьезные проблемы, - отмечает врач.

Чаще всего дети глотают монетки Фото: Александра Тимощенко

САМАЯ БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ

Также родителям маленьких детей нужно остерегаться гидрогелиевых шариков, так как малыши часто тянут их в рот. Они опасны тем, что в желудке могут увеличиваются в размере и закупоривать пищевод.

- Если ребенок проглотит маленький шарик размером с миллиметр, через час он раздуется до 10, а то и до 20 сантиметров. Это может вызвать летальный исход.

По словам главврача, чаще всего подобные проблемы возникают из-за того, что родители плохо следят за своими детьми, оставляют их наедине с мелкими предметами и покупают игрушки не по возрасту.

В больнице собралась целая коллекция Фото: Александра Тимощенко

ЧЕМ ДОЛЬШЕ, ТЕМ ХУЖЕ

Как правило, самые простые извлечения проходят на первых стадиях обнаружения предметов. Иногда их можно достать даже без хирургического вмешательства, но бывают и сложные случаи.

- Чем раньше обращаются к врачу, тем проще все проходит и тем меньше изменений в тканях. После наркоза пищевод быстро расслабляется и приходит в нормальное состояние. Обычно мы вводим ребенку эндоскопические щипцы и достаем предмет, но если он долго находится внутри ребенка, неделю или даже месяц, то может прирасти к стенке пищевода, образовать рубец, опухоль и прочие воспаления. Тогда извлечь его бывает довольно сложно, операция может длиться несколько часов.

ГВОЗДИ, ИГОЛКИ И ЛЕЗВИЯ

Помимо стандартных случаев на памяти у врачей бывали и нестандартные. Так, хирурги доставали из пищевода оловянных солдатиков, гвозди, присоски для игрушечных пистолетов, магнитики и даже лезвия от канцелярского ножа!

В больницу с болями в животе поступают не только малыши. Старшие тоже глотают что-то случайно или по невнимательности.

Иногда в пищеводе попадаются кнопки Фото: Александра Тимощенко

ВЗРОСЛЫЕ ТОЖЕ ОТЛИЧАЮТСЯ

- Например, была ситуация, когда парень 17-ти держал во рту ручку и случайно глотнул колпачок. Пришлось доставать…

По словам Анатолия Олейника, чтобы не допустить подобных проблем, каждый родитель должен проверять свой дом на предмет мелких деталей, лекарств и бытовой химии. Убирать из поля зрения ребенка гвозди, иголки и прочие маленькие вещи, ведь часто именно они и оказываются в пищеводе у деток.

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