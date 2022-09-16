Чебурек-гигант, 400 кг «Оливье» и бармены-акробаты: топ-5 самых необычных рекордов в Крыму

«Комсомолка» публикует топ самых запоминающихся рекордов на памяти крымчан, которые даже были опубликованы в заветной книге. Фото: records-world.com

Крым всегда славился самой комфортной природой, самой теплой зимой и самым жарким летом. Даже дожди здесь иногда идут самые-самые и настолько сильные, что затапливают весь полуостров! Но также регион богат всевозможными рекордами. Что неудивительно, ведь полуостров регулярно занимает достойное место в Книге Гиннеса. Почти в каждом городе есть своя фишка или история.

«Комсомолка» публикует топ самых запоминающихся рекордов на памяти крымчан, о которых даже было написано в заветной книге.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЧЕБУРЕК

Частые гости полуострова точно знают, что распространенным блюдом в Крыму являются чебуреки. Их здесь готовят с разными начинками. Есть и мясные, и сырные, и с грибами, и даже с фруктами! Но вкусного много не бывает, поэтому в 2017 году в Бахчисарайском районе Крыма на крымскотатарском празднике весны и плодородия Хыдырлез побили мировой «чебуречный» рекорд. Кулинары из города Саки испекли мясной пирог длиной 2,55 метра и шириной – 1,4 метра. Над 2,5-метровым пирогом весом 100 килограмм трудились 18 поваров.

Изделие из теста получилось вкусным. Фото: ТРК "Миллет"

416 КИЛОГРАММОВ «ОЛЬВИЕ»

Салат в городе зашел на ура Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ранее до нашумевшего кулинарного рекорда в Севастополе тоже была похожая ситуация. Так, в 2012 году в преддверии Нового года местные приготовили олицетворение зимнего праздника - салат «Оливье». Блюдо весило 416 килограммов! На него понадобилось больше 100 килограммов картошки, 44 килограмма морковки, 70 килограммов ветчины, 50 килограммов горошка, 60 килограммов соленых огурцов, майонез, соль, перец и прочие приправы. Угостить салатом жителей города решили бесплатно, поэтому перед Новым годом на главной площади Севастополя выстроилась целая колонна из желающих отведать вкусный рекорд.

БОКАЛ, В КОТОРОМ МОЖНО УТОНУТЬ

«Хорошего много не бывает», - подумали в Балаклаве и установили мировой рекорд. Участники одного из мероприятий показали самый большой в мире бокал для шампанского. Высота такого сосуда - около полутора метров, а вместительность – 56 литров напитка, то есть 75 бутылок алкоголя.

В сосу вместилось около 75 бутылок шампанского. Фото: records-world.com

Для того, чтобы зафиксировать этот рекорд, в Крым прилетел представитель Книги рекордов Гиннесса из Англии.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ БАРМЕНЫ

Во время чемпионата по фристайлу в 2006 году в Ялте местные бармены решили взорвать курорт и одновременно приготовили 1000 горящих коктейлей. Парни жонглировали бутылками и перекидывали бокалы, но ни разу не пролили содержимое. Так, за один летний вечер ребята открыли новую страничку в Книге рекордов Гиннесса. Представители организации удивились не только зрелищным и акробатическим умениям профессионалов, но и неповторимому вкусу приготовленных коктейлей.

Профессионалы приготовили 1000 коктейлей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«СДВИНУЛ САМОЛЕТ»

Последний зафиксированный рекорд в книге установил крымский силач Джамшид Исматиллаев. В аэродроме Кача в 2021 году он смог сдвинуть с места огромный противолодочный самолет-амфибию весом тридцать одну с половиной тонну и даже протащил его на расстояние один метр 12 сантиметров. По словам наблюдателей рекорда, такого в России еще не было. Огромную махину крымчанин двигал при помощи упряжки и лестницы. В тот момент силач даже получил травму, но не сдался и все равно сдвинул самолет.

Силач из Крыма руками сдвинул самолет. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Раньше Джамшид Исматиллаев из Судака удивил народ тем, что пронес штангу весом в 60 кило на расстояние 6 километров за 2,5 часа, прокатил 12 автомобилей и даже паром весом 2000 тонн.

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