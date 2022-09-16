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Общество16 сентября 2022 5:00

Чебурек-гигант, 400 кг «Оливье» и бармены-акробаты: топ-5 самых необычных рекордов в Крыму

За время существования Книги рекордов Гиннеса жители полуострова много раз красовались на ее страницах
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
«Комсомолка» публикует топ самых запоминающихся рекордов на памяти крымчан, которые даже были опубликованы в заветной книге. Фото: records-world.com

«Комсомолка» публикует топ самых запоминающихся рекордов на памяти крымчан, которые даже были опубликованы в заветной книге. Фото: records-world.com

Крым всегда славился самой комфортной природой, самой теплой зимой и самым жарким летом. Даже дожди здесь иногда идут самые-самые и настолько сильные, что затапливают весь полуостров! Но также регион богат всевозможными рекордами. Что неудивительно, ведь полуостров регулярно занимает достойное место в Книге Гиннеса. Почти в каждом городе есть своя фишка или история.

«Комсомолка» публикует топ самых запоминающихся рекордов на памяти крымчан, о которых даже было написано в заветной книге.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЧЕБУРЕК

Частые гости полуострова точно знают, что распространенным блюдом в Крыму являются чебуреки. Их здесь готовят с разными начинками. Есть и мясные, и сырные, и с грибами, и даже с фруктами! Но вкусного много не бывает, поэтому в 2017 году в Бахчисарайском районе Крыма на крымскотатарском празднике весны и плодородия Хыдырлез побили мировой «чебуречный» рекорд. Кулинары из города Саки испекли мясной пирог длиной 2,55 метра и шириной – 1,4 метра. Над 2,5-метровым пирогом весом 100 килограмм трудились 18 поваров.

Изделие из теста получилось вкусным. Фото: ТРК "Миллет"

Изделие из теста получилось вкусным. Фото: ТРК "Миллет"

416 КИЛОГРАММОВ «ОЛЬВИЕ»

Салат в городе зашел на ура

Салат в городе зашел на ура

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ранее до нашумевшего кулинарного рекорда в Севастополе тоже была похожая ситуация. Так, в 2012 году в преддверии Нового года местные приготовили олицетворение зимнего праздника - салат «Оливье». Блюдо весило 416 килограммов! На него понадобилось больше 100 килограммов картошки, 44 килограмма морковки, 70 килограммов ветчины, 50 килограммов горошка, 60 килограммов соленых огурцов, майонез, соль, перец и прочие приправы. Угостить салатом жителей города решили бесплатно, поэтому перед Новым годом на главной площади Севастополя выстроилась целая колонна из желающих отведать вкусный рекорд.

БОКАЛ, В КОТОРОМ МОЖНО УТОНУТЬ

«Хорошего много не бывает», - подумали в Балаклаве и установили мировой рекорд. Участники одного из мероприятий показали самый большой в мире бокал для шампанского. Высота такого сосуда - около полутора метров, а вместительность – 56 литров напитка, то есть 75 бутылок алкоголя.

В сосу вместилось около 75 бутылок шампанского. Фото: records-world.com

В сосу вместилось около 75 бутылок шампанского. Фото: records-world.com

Для того, чтобы зафиксировать этот рекорд, в Крым прилетел представитель Книги рекордов Гиннесса из Англии.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ БАРМЕНЫ

Во время чемпионата по фристайлу в 2006 году в Ялте местные бармены решили взорвать курорт и одновременно приготовили 1000 горящих коктейлей. Парни жонглировали бутылками и перекидывали бокалы, но ни разу не пролили содержимое. Так, за один летний вечер ребята открыли новую страничку в Книге рекордов Гиннесса. Представители организации удивились не только зрелищным и акробатическим умениям профессионалов, но и неповторимому вкусу приготовленных коктейлей.

Профессионалы приготовили 1000 коктейлей

Профессионалы приготовили 1000 коктейлей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«СДВИНУЛ САМОЛЕТ»

Последний зафиксированный рекорд в книге установил крымский силач Джамшид Исматиллаев. В аэродроме Кача в 2021 году он смог сдвинуть с места огромный противолодочный самолет-амфибию весом тридцать одну с половиной тонну и даже протащил его на расстояние один метр 12 сантиметров. По словам наблюдателей рекорда, такого в России еще не было. Огромную махину крымчанин двигал при помощи упряжки и лестницы. В тот момент силач даже получил травму, но не сдался и все равно сдвинул самолет.

Силач из Крыма руками сдвинул самолет. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Силач из Крыма руками сдвинул самолет. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Раньше Джамшид Исматиллаев из Судака удивил народ тем, что пронес штангу весом в 60 кило на расстояние 6 километров за 2,5 часа, прокатил 12 автомобилей и даже паром весом 2000 тонн.

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