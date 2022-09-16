Грядущие выходные порадуют массой культурных событий. Фото: Симферопольский госцирк имени Бориса Тезикова

Грядущие выходные 17 и 18 сентября 2022 года в Крыму будут богаты на культурные события. На полуостров с гастролями приедут театральные и цирковые артисты, а также известные российские музыканты. Порадуют выходные 17 и 18 сентября и любителей спортивных мероприятий - в двух городах полуострова пройдут всероссийские забеги «Кросс нации».

«Комсомолка» рассказывает о самых интересных культурных событиях, которые состоятся в Крыму на выходных 17 и 18 сентября 2022 года.

СПЕКТАКЛЬ «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»

Когда: 17 сентября в 19:00

Где: Евпатория, театр имени А. С. Пушкина, Театральная площадь, 1.

Цена: билеты от 1500 до 2500 рублей.

В субботу, 17 сентября 2022 году в Евпаторию приедут с гастролями звезды петербургской оперетты с музыкальным спектаклем «Призрак оперы».

Сюжет готического романа Гастона Леру знает почти каждый. В его основе - романтические отношения начинающей певицы Кристин и влюбленных в нее покровителя «Оперы» графа де Шандо и учителя музыки Эрика (Фантома), скрывающего лицо под маской.

Главные роли исполнят известные артисты из северной столицы. Фото: официальная страница театра "Петербургский Ангажемент"\VK

Главные роли исполнят известные артисты из северной столицы - солист Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Федор Осипов и солистка театра «Петербургский ангажемент» Ирина Клювиткина.

ДЖАЗОВЫЙ КОНЦЕРТ

Когда: 17 сентября в 18:00

Где: Севастополь, улица Громова, 35

Цена: 350 рублей за билет для взрослых, детям до 13 лет - бесплатно.

Поклонники джазовой музыки могут насладиться концертом на территории Михайловской батареи в Севастополе. В субботу, 17 сентября, для зрителей под открытым небом выступит группа Paranormal Jazz. Севастопольские музыканты исполняют авторскую музыку с элементами джаза, блюза и даже рока с латиноамериканскими мотивами.

КОНЦЕРТЫ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ

Когда: 17 и 18 сентября в 20:00

Где: Ялта - КЗ «Юбилейный», Феодосия - КЗ «Звездный».

Цена: от 2000 до 6000 рублей в Ялте, от 1500 до 5000 рублей в Феодосии.

Поклонники российского шансона смогут посетить на выходных 17 и 18 сентября концерты эстрадной певицы Елены Ваенги. Исполнительница приехала в тур по пяти крымским городам. В субботу, 17 сентября, Ваенга споет для зрителей концертном зале «Юбилейный» в Ялте, а днем позже выступит с сольным концертом в концертном зале «Звездный» в Феодосии.

Елена Ваенга порадует крымских поклонников своими главными хитами и новыми песнями Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Начало обоих концертов в 20:00. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах города.

КОНЦЕРТЫ ЯРОСЛАВА СУМИШЕВСКОГО

Когда: 17 и 18 сентября

Где: Севастополь - ДКР КИЦ, Ялта - КЗ «Юбилейный»

Цена: Севастополь - от 2500 до 5000 рублей, Ялта - от 1200 до 4000 рублей

Порадует крымских поклонников и другой успешный исполнитель российского шансона. Музыкант Ярослав Сумишевский выступит на грядущих выходных в Севастополе и Ялте.

17 сентября увидеть Ярослава Сумишевского вживую можно в ДКР КИЦ в Севастополе. Начало концерта в 19:00. В воскресенье, 18 сентября, артист выступит в концертном зале «Юбилейный» в Ялте. Начало - в 20:00.

Ярослав Сумишевский приехал в Крым с концертной программой "Избранное" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА С ДРЕССИРОВАННЫМИ ТИГРАМИ

Когда: 17 сентября в 16:00, 18 сентября в 12:00 и 18:00

Где: Симферополь, цирк имени Бориса Тезикова, улица Горького, 3

Цена: от 600 до 1500 рублей, дети до 4 лет бесплатно на руках

Симферопольский государственный цирк имени Бориса Тезикова откроет новый сезон большой программой артистов Московского цирка при участии Ярослава Запашного – «Тигры на Земле и в воздухе».

Помимо заслуженных артистов России, перед крымчанами выступят дрессированные тигры и другие милые животные. Кроме того, в программе мероприятия - воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы и многое другое.

Зрителей ждет насыщенная программа - помимо дрессированных тигров, на сцене выступят жонглеры и воздушные гимнасты. Фото: официальный сайт Цирка Ярослава Запашного

Билеты можно приобрести онлайн или в кассе цирка.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАБЕГ «КРОСС НАЦИИ»

Когда: 17 сентября

Где: Севастополь и Саки

Цена: бесплатно

«Разбавить» выходные, богатые на культурные события, крымчане могут спортивными соревнованиями. 17 сентября 2022 года в Крыму уже в девятый пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Мероприятия пройдут с утра , а поучаствовать в них может любой желающий.

Подать заявку на участие можно на месте проведения соревнований. Фото: официальный сайт правительства Севастополя

В Саках забег состоится по набережной вокруг Сакского озера и по его дамбе. В Севастополе спортсмены побегут по стадиону 200-летия города (Стрелецкий спуск, 1).

Узнать подробнее об условиях участия и призах можно здесь: «Кросс нации» в Саках, «Кросс нации» в Севастополе.

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