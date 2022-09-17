Пришлось эвакуировать людей: в Севастополе на стройке нашли военную бомбу

Задействовали 143 человека и 35 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В Севастополе ликвидировали 50-киллограммовую военную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Немецкий боеприпас SC-50 нашли рядом с жилыми домами - во время проведения строительных работ на улице Ерошенко.

В работе по ликвидации опасной находки задействовали представителей профильных департаментов правительства Севастополя, а также экстренных служб. Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу-герою, ведомство было переведено в режим чрезвычайной ситуации.

Снаряд обнаружили в непосредственной близости к жилым домам. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

Работу сотрудников МЧС осложнял факт того, что 50-киллограммовая бомба находилась рядом с жилыми домами. Людей было решено эвакуировать в кинотеатр «Россия», а все коммуникации отключить.

- Так как состояние и тип взрывателя бомбы позволяли выполнить перевозку, она была погружена на борт спецавтомобиля и транспортирована на полигон МЧС России, где ликвидирована путем контролируемого подрыва, - отметили в пресс-службе МЧС Севастополя.

Во время проведения работ, ведомство перевели в режим ЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В «операции» участвовали 143 сотрудника спасательного ведомства и 35 единиц техники. Одновременно с опасной находкой, ликвидировали еще 21 взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуировали целый район: в Севастополе обезвредили 250-киллограммовую немецкую авиабомбу

Боеприпас находился в нескольких метрах от жилых домов (подробнее)