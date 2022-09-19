Археологи Эрмитажа нашли в Крыму клад с античными золотыми монетами

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа

Участники археологической экспедиции Государственного Эрмитажа нашли клад из 30 золотых монет в ходе раскопок античного городища Мирмекий в Крыму. Речь идет о территории на северном берегу Керченской бухты в районе Карантинного мыса.

Как сообщили в пресс-службе музея, в древние времена некто положил монеты в небольшой глиняный кувшин, который, на удивление, сохранился практически в первозданном виде. Предполагается, что находки были спрятаны в городском доме в последние два десятилетия IV века до нашей эры

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа

- 26 монет с именем Александра Македонского, а еще четыре - отчеканенные в период правления его слабоумного брата Филиппа ΙΙΙ Арридея, наследовавшего престол после смерти великого завоевателя Востока, - говорится в сообщении.

Лицевую сторону монеты украшает голова богини Афина в коринфском шлеме с изображением змеи или грифона. На оборотной стороне можно увидеть чеканку крылатой богини победы Ника, у которой в руках мачта корабля и венок. Там же изображены имя царя и дополнительные знаки, которые указывались на монетах различными монетными дворами державы Александра Великого. Единственное отличие от них монет Филиппа - имя царя. Такое открытие на территории Боспорского царства - удивительное событие, так как ранее подобные монеты из этого региона в руки ученых попадали только в единичных экземплярах.

Совпадение ли, что в тот же день 19 лет назад в Мирмекии был обнаружен клад из 99 электровых монет города Кизика - «кизикинов», так же не имеющий аналогов в Северном Причерноморье?

Клад будет храниться в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике. Там же ученые продолжат его изучать.

Напомним, ранее крымским археологам посчастливилось найти украшения из египетского фаянса в христианском храме. Эксперт предположил, что, возможно, это были подвески, бусинки, пуговицы, на которых видны антропоморфные изображения. Подобные предметы часто встречались как в погребениях, так и в культурном слое церкви. Специалисты устанавливают точный год находок.

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