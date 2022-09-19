Номера с джакузи и хостелы: где в Крыму дешевле всего отдохнуть осенью 2022 года

Арендовать жилье в бархатный сезон в Крыму в среднем можно от 1300 рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бархатный сезон в Крыму - отличный выбор для планирования отпуска. Погода на полуострове все еще стоит теплая, однако уже нет изнуряющей жары и толп людей, как летом. Безусловно, есть и еще один приятный плюс - цены на жилье также становятся меньше.

«Комсомолка» выяснила, в каких городах Крыма дешевле всего отдохнуть в сентябре и октябре 2022 года.

ФЕОДОСИЯ

С детьми

По данным сервиса Tvil.ru , недельный отдых на троих в среднем обойдется в Феодосии от 9 до 17,5 тыс. рублей в зависимости от близости к морю и условий проживания.

Бронировать жилье лучше заранее. Так, с 21 по 28 сентября в среднем день проживания в трехместном номере будет стоить от 1800 рублей, в номере на четверых - от 1900 рублей. За завтрак нужно будет доплатить еще около 300 рублей с человека.

Намного дешевле обойдется недельный отдых с 1 по 7 октября. Аналогичные номера уже можно будет снять от 1300 рублей за сутки. Сюда будет включена парковка, душ в номере, телевизор, кондиционер и Wi-Fi.

Вдвоем

Аренда номеров на двух человек будет не сильно дешевле - от 1200 рублей с 1 по 7 октября и от 1700 рублей с 21 по 28 сентября соответственно. Среди удобств - комфортная двуспальная кровать и отдельная ванная комната. Номера с бассейном на территории гостиницы будут уже дороже - от 2500 рублей. За такую же цену можно найти и «особые» предложения - номера с джакузи.

Отдохнуть в Крыму с комфортом можно даже осенью - погода позволяет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СУДАК

С детьми

Отдохнуть на юго-востоке Крыма в бархатный сезон будет чуть дешевле, но с бронированием номеров нужно поторопиться - несмотря на конец сезона, спрос на гостиницы остается высоким. По данным сервиса Tvil.ru, семьи с детьми занимают около половины всех забронированных номеров.

С 21 по 28 сентября недельное проживание в Судаке обойдется примерно в 1700 рублей за сутки, однако, попадаются номера и дешевле - от 1400 рублей (душ при этом будет общим). Примерно такие же цены ждут туристов и неделей позже - погода в Судаке в конце сентября и начале октября примерно одинаковая - это и влияет на стоимость номеров.

Вдвоем

Вариантов провести отпуск в романтической обстановке в Судаке хоть отбавляй - сервисы по бронированию жилья предлагают даже выбрать гостиницы, где чаще всего предпочитают отдыхать семейные пары.

Отдых в режиме luxury - с бассейном, большой ванной и завтраками - стартует в Судаке от 2700 рублей, но найти комфортные условия можно и дешевле. Так, в среднем, номер с двуспальной кроватью и отдельным душем можно снять от 1200 рублей. Есть варианты и за 800-1000 рублей, однако душ там будет общим, а в комнате не будет кондиционера.

ЕВПАТОРИЯ

С детьми

Цены на жилье в Евпатории аналогичны проживанию в Судаке, но дешевле всего проживание выйдет в гостевых домах. Условия там такие же, как в гостиницах, а комнату еще можно успеть забронировать.

В среднем номер с четырьмя односпальными кроватями обойдется в 1400 рублей. В эту цену включены Wi-Fi, душ, общая кухня, а иногда и парковочное место.

Те, кто не любит лишнего шума, могут арендовать отдельный трех-четырехместный домик - стоимость начинается от 2000 рублей в сутки.

Вдвоем

Выбор жилья для пар в Евпатории более обширный. От 1200 рублей предлагаются варианты с бассейном, а стандартный двухместный номер можно найти и за 900-1000 рублей.

Дешевле всего арендовать жилье в Крыму можно в Судаке, Евпатории и Феодосии Фото: Ирина ГЕРЦ

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА

Желающим отдохнуть на Южном берегу Крыма, но не тратить ползарплаты на жилье, лучше всего останавливаться в небольших населенных пунктах, таких как Гурзуф и Симеиз. При желании здесь можно найти номера, стоимость которых начинается от 1200 рублей в сутки. Сервисы по бронированию жилья также предлагают и однокомнатные квартиры от 2000 рублей в сутки - остановиться в них могут до четырех человек.

Бронировать жилье, однако, необходимо уже сейчас - выгодные предложения раскупаются как горячие пирожки.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ В КРЫМУ ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА

Существенно сэкономить можно на аренде жилья в Крыму можно, арендовав койко-место в хостеле. Оно обойдется примерно в 600 рублей за кровать во многих городах полуострова. Найти такие предложения можно даже в Ялте и Севастополе.

Однако нужно помнить о том, что этот вариант подойдет только тем, кто не планирует оставаться в номерах дольше, чем на ночлег. Об удобстве таких предложений все-таки говорить не приходится.

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