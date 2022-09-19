Погода на октябрь в Крыму 2022: синоптики обещают «бабье лето» до конца месяца

Синоптики Крымского гидрометцентра обещают, что теплая осень в этом году продлится как минимум до ноября Фото: Архив "КП"

Лето уже позади. Почти месяц в Крыму хозяйничает настоящая золотая осень, которая пришла на полуостров строго по календарю. По словам синоптиков, летней жары до 30 градусов уже можно не ждать. Ей на смену придет приятная теплая погода с прохладными ночами. Но теплое «бабье лето» еще впереди! «Комсомолка» узнала, какой будет погода на октябрь в Крыму 2022.

Синоптики Крымского гидрометцентра обещают, что теплая осень в этом году продлится как минимум до ноября. А в период «бабьего лета» прятать летние вещи еще рано. Но нужно понимать, что ехать в Крым в октябре за пляжными и морскими развлечениями уже поздно. Все аквапарки, аттракционы на побережьях и другие увеселительные заведения в основном закрыты. Но тем, кто хочет провести спокойную и теплую осень, такое путешествие точно придется по душе.

Так, по данным гидрометцентра, в начале месяца средняя температура днем составит 19-22 градуса тепла, а ночью - 8-12. Но ближе к середине октября столбики термометра начнут постепенно опускаться. Так, уже в двадцатых числах днем температура не поднимется выше 11-12 градусов. Однако будут и жаркие дни - до 25-27 градусов жары!

ТЕМПЕПАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ

Несмотря на прохладную погоду, температура морской воды в Черном море все еще будет комфортной для купания. Метеорологи обещают воду до 20 градусов, поэтому купаться в Черном и Азовском морях можно будет вплоть до середины октября, пока не придет холодное течение.

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