Погода на сентябрь в Крыму 2021: синоптики обещают четвертый месяц лета

По прогнозам синоптиков, в сентябре будет очень солнечная и знойная погода Фото: Архив "КП"

До осени остались считанные дни. Уже на следующей неделе в Крым придет календарная осень, но это еще не значит, что летняя жаркая погода закончится. На полуострове лето еще продолжается! «Комсомолка» узнала, какой будет погода на сентябрь в Крыму 2021.

По прогнозам синоптиков, в сентябре будет очень солнечная и знойная погода. Кто не успел съездить на море летом, смело может планировать отдых в начале осени. Средняя температура днем - 25-27 градусов, а ночью - 16-17. Однако ближе к концу месяца можно ожидать небольшие дожди, они начнутся после 20 числа, а облачная погода продлится до начала октября. Однако при этом температура не понизится и будет все так же тепло.

Теплее всего будет на Южном берегу полуострова. Там, по прогнозам местных синоптиков, прохлада вместе с переменной облачностью придет только к октябрю.

МОРСКАЯ ВОДА

Благодаря теплому климату на полуострове морская вода будет остывать постепенно и не резко. До середины октября в Черном и Азовском морях будет сохранятся комфортная температура для купания - от 18 до 23 градусов. Самая теплая вода будет в Керченском проливе и Азовском море.

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