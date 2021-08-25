Qr-коды и соблюдение дистанции: как пройдет 1 сентября в крымских школах

Линейки пройдут на свежем воздухе Фото: Виталий ПАРУБОВ

В школах Крыма пройдут торжественные линейки в честь Дня знаний только для первых, девятых и одиннадцатых классов, сообщила министр образования и науки Крыма Валентина Лаврик. При этом присутствовать на празднике, помимо школьников, смогут только родители первоклассников.

- Праздничный день 1 сентября должен пройти для всех детей, но в разобщенном формате. Для первых классов линейка проводится в параллелях, на линейку будут допущены только те родители, которые предоставят qr-код о вакцинации и будут находиться в маске, соблюдая социальную дистанцию. В школах будут организованы пункты пропуска для родителей. За нарушения их будут штрафовать, - пояснила Валентина Лаврик.

По ее словам, линейки для 9-х и 11-х классов будут проводиться по параллелям с соблюдением социальной дистанции без присутствия родителей. Для остальных классов праздник проводится или в классных кабинетах, или на улице.

Первый урок пройдет сразу же после линейки. Он будет посвящен теме «Современная российская наука».

Этот учебный год у крымских школах планируют провести в очном формате обучения, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, у школьников каждое утро будут измерять температуру при входе в учебное заведение. Также будет открыто несколько входов, чтобы не допустить утреннего столпотворения.

- Обязательными требованиями перед началом учебного года являются проведение генеральной уборки образовательных организаций, организация ежедневных утренних фильтров при входе в здание с обязательной термометрией и недопущением скопления обучающихся при входе, усиление дезинфекционного режима, наличие необходимого запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, рециркуляторов воздуха, - уточнила министр.

За каждым классом закрепят отдельный кабинет для обучения, за исключением тех кабинетов, где размещено специальное оборудование. Столовую учащиеся будут посещать по графику. Кроме того, в школах запрещено проведение массовых мероприятий между учащимися разных классов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Август стал рекордным по смертности от коронавируса в Крыму

Каждый пятый случай зарегистрирован в последний месяц лета (подробнее)

В Крыму 345 новых больных коронавирусом

Госпитализированы 246 пациентов (подробнее)