Каким будет бабье лето в Крыму 2021: прятать летние вещи пока рано

По информации синоптиков, в этом году будет очень теплая осень Фото: Архив "КП"

Хоть лето и подходит к своему календарному завершению, жаркая и знойная погода продлится еще до середины осени. «Комсомолка» узнала, когда на полуостров придет «бабье лето».

Синоптики предупреждают: прятать летние вещи пока рано, ведь «бабье лето» в этом году будет дольше, чем обычно. Правда, летней жары до 30 градусов уже можно не ждать. Ей на смену придет приятная теплая температура с прохладными ночами.

По информации синоптиков, в этом году будет очень теплый сентябрь, который по температуре не будет отличаться от августа. Средняя температура в начале осени составит 25-27 градусов тепла, а ночью - 16-17. Но ближе к концу сентября в некоторых районах полуострова можно ожидать небольшие осадки, которые придут в Крым после 20-х чисел.

Приятным бонусом для осенней погоды будет комфортная для купания температура моря. Метеорологи обещают воду до 23 градусов. Купаться в Черном и Азовском морях можно будет вплоть до середины октября, пока не придет холодное течение.

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