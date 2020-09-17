«Бабье лето» в Крыму 2020: Когда на полуостров вновь вернется тепло

Похолодание продлится недолго, отмечают синоптики Фото: Анна САДОВНИКОВА

Лето все еще не хочет уступать осени. Тем не менее, многие туристы задаются вопросом насчет прихода в Крым «бабьего лета». «Комсомолка» узнала, какой будет осень и когда на полуостров придет «бабье лето».

По мнению замначальника Крымского управления по гидрометеорологии Татьяны Любецкой, жаркая пора до сих пор царит на солнечном полуострове, но это ненадолго. Совсем скоро - 19-20 сентября - придет осенняя прохлада и температура воздуха резко снизится.

- После комфортной погоды резко изменится температура. Ночью будет непривычно холодно - 5-10 градусов, а на побережье до 15, - прогнозирует синоптик.

Но прятать летние вещи пока не нужно, ведь «бабье лето» наступит уже на следующей неделе. Правда, жары уже можно не ждать, предупреждают синоптики.

Несмотря на то, что научно обоснованной методики сезонных прогнозов метеорологи дать не могут, осень в Крыму все же ожидается теплой.

- В этом году очень жаркий сентябрь, - отмечает Любецкая. - Температура в начале месяца даже превышает некоторые летние показатели.

А вот дождя крымчанам пока ждать рано. Несмотря на то, что в ближайшее время ожидается холодный фронтальный раздел, осадков он практически не даст.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, когда ждать похолодания в Крыму 2020

Похолодание в Крыму 2020 не повлияет на температуру морской воды в Черном море (подробнее)

«Бархатный сезон» в Крыму 2020: Когда на полуостров придет осенняя прохлада

Синоптики рассказали, когда закончится «бархатный сезон» в Крыму 2020 (подробнее)