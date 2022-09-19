Начальник отделения главка МЧС Крыма попался на взятке

Размер взятки составил 25 тысяч рублей. Фото: скриншот из видео, предоставленного пресс-службой ФСБ по Крыму и Севастополю

ФСБ в Крыму задержала начальника отделения главка МЧС при получении взятки. Он требовал деньги от фермера из Первомайского района. Как рассказали в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, в момент получения взятки высокопоставленного сотрудника спасательного ведомства и задержали силовики.

- В период с августа по сентябрь текущего года обвиняемый в одном из сел Первомайского района получил от фермера взятку в размере 25 тысяч рублей за непроведение пожарного надзора и непривлечение к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе Следкома.

В отношении мужчины завели уголовное дело по третьей части статьи 290 УК РФ (Получение взятки за незаконное бездействие). Первомайский районный суд Крыма отправил начальника одного из отделений крымского МЧС под арест на два месяца.

Как отметили в пресс-службе суда, взятку мужчина получал в два этапа - сначала 15 тысяч рублей, а потом 10 тысяч. На второй «части» взятки нечистого на руку руководителя и задержали.

Напомним, ранее на аналогичном преступлении попался адвокат из Севастополя. Мужчина был посредником в получении крупной взятки и потребовал за свои услуги семь тысяч долларов.

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