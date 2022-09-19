Время вакцинироваться: какие прививки нужно сделать осенью 2022 года

Самыми распространенными заболеваниями являются коронавирус, грипп и пневмококковая инфекция Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что в Крыму царит бархатный сезон, и погода радует теплом, именно осенью вероятность заразиться простудными заболеваниями как никогда высока. Обезопасить себя следует уже сейчас. Наиболее эффективным способом, безусловно, является вакцинация.

«Комсомолка» выяснила, какие прививки нужно сделать осенью 2022 года, как подготовиться к вакцинации, а также кому с профилактикой лучше не торопиться.

КАКИЕ ИНФЕКЦИИ РАСПРОСТРАНЕНЫ В КРЫМУ ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА

Самыми распространенными сейчас, безусловно, являются вакцины против коронавируса и гриппа - именно эти заболевания наиболее опасны с наступлением осени. Как «КП-Крым» рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, кроме этого целесообразно проведение иммунизации против пневмококковой инфекции. Для этих целей применяются препараты «Превенар 13» и «Пневмовакс 23» - их количества в республике достаточно для проведения вакцинации.

- Против пневмококковой инфекции дети до 2-х лет прививаются в рамках национального календаря профилактических прививок согласно утвержденной схеме. Не привитые дети с 2-х лет и старше, а также взрослые до 65 лет должны получить одну дозу. Лица в возрасте 65 лет и старше должны быть привиты дважды с интервалом 2 месяца, - отметили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что первую прививку необходимо сделать препаратом «Превенар 13», вторую - «Пневмовакс 23».

КАКИЕ ЕЩЕ ПРИВИВКИ НУЖНО СДЕЛАТЬ ОСЕНЬЮ 2022 ГОДА

Помимо перечисленных, важными в осенний сезон являются вакцины от ротавирусной инфекции и клещевого энцефалита.

Кишечным заболеваниям чаще всего подвержены дети и их родители, а также те, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей. Несмотря на то, что пик этих болезней приходится на зиму, подумать о профилактике следует уже сейчас.

Это же касается защиты от клещевого энцефалита - вакцинация проводится в несколько этапов, так как однократное введение препарата не защищает от осложнений. Первую прививку лучше поставить осенью, а затем ревакцинироваться через 7 месяцев.

КОМУ СТОИТ ПОДОЖДАТЬ С ВАКЦИНАЦИЕЙ

Как рассказала крымская медсестра Дина Мустафаева в разговоре с «КП-Крым», главным противопоказаниям к любого рода вакцинациям является плохое самочувствие.

- Всегда перед тем, как делать прививку, пациенту измеряют температуру. Если она повышенная - ни о какой вакцинации не может быть и речи. Также не стоит вакцинироваться людям, которые недавно переболели простудой или другими острыми респираторными заболеваниями - нужно подождать недели полторы-две, пока организм восстановится, - подчеркнула медик.

Напомним, вакцины от коронавируса в Крыму сейчас достаточно. По информации регионального Минздрава, это количество на сегодняшний день составляет 88 тыс. 305 комплектов. Жителям республики доступна вакцинация и ревакцинация против COVID-19 препаратами «Спутник V» (им вакцинируют людей старше 18 лет) и «Спутник М» (безопасен для подростков от 12 до 17 лет).

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