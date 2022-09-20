Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Росавиация продлила бесполетную зону над Крымом до 28 сентября, сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь до 28 сентября 2022 года 03.45 часов по московскому времени. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, - говорится в сообщении.

Напомним, воздушная гавань столицы Крыма временно приостановила работу 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

В настоящее время в республике и в городе федерального значения Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. На территории Республики Крым его ввели в апреле текущего года, после чего неоднократно продлевали. На территории Севастополя «желтый» уровень опасности впервые ввели 31 июля. Недавно его вновь продлили - на этот раз до 28 сентября.

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