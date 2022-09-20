Крымские красавицы претендуют на главный приз - титул королевы и три миллиона рублей. Фото: missoffice.org

Две красотки из Крымского полуострова вышли в полуфинал международного конкурса «Мисс офис - 2022». По условиям конкурса, бороться за победу могут девушки 20-35 лет, работающие в офисе. Победительница получит титул королевы, а также три миллиона рублей и возможность стать лицом рекламной кампании. Голосование за выход в финал уже идет, а выбрать одну из 115 полуфиналисток можно на официальном сайте конкурса.

В этом году за корону поборются Алина Сильченко из Симферополя и Мария Франк из Севастополя. Рассказываем о шикарных красотках.

АЛИНА СИЛЬЧЕНКО, СИМФЕРОПОЛЬ

Уроженке крымской столицы Алине Сильченко 23 года. Она работает специалистом сектора продаж и обслуживания в банке РНКБ. Как сообщается на сайте конкурса, девушка окончила КФУ имени Вернадского по специальности «Экономика и управление».

Красотка из Симферополя Алина Сильченко -банковский работник и преподаватель в модельной школе. Фото: missoffice.org

Эффектная блондинка рассказала в видеовизитке, что помимо работы в банке, еще преподает в одной из ведущих модельных школ Крыма. Девушка занимается с детьми хореографией и дефиле.

- Жизнь у каждого из нас одна, и важно прожить ее достойно, счастливо и с удовольствием, занимаясь любимым делом, - отмечает красотка.

Стоит отметить, что Алина и сама могла бы быть моделью - крымчанка может похвастаться высоким ростом - 180 см и точеной фигурой, которую она поддерживает с помощью занятий спортом.

Красотка может похвастаться высоким ростом - 180 см. Фото: missoffice.org

МАРИЯ ФРАНК, СЕВАСТОПОЛЬ

Второй полуфиналисткой международного конкурса стала 24-летняя Мария Франк из Севастополя.

Мария Франк из Севастополя - шикарная брюнетка. Фото: missoffice.org

Красавица окончила Чувашский государственный университет имени Ульянова, а сейчас работает графическим дизайнером в пространстве «Точка кипения» в Севастопольском государственном университете.

Поддерживать шикарную форму девушке помогают танцы.

В свободное от работы время девушка занимается танцами. Фото: missoffice.org

Как Мария рассказывает в видеовизитке к конкурсу, для нее это способ самовыражения. Во всех сферах жизни амбициозная красотка стремится достичь успеха, и конкурс «Мисс офис» не стал исключением.

- Успех - не случайность. Это настойчивость, желание учиться и безграничная любовь к тому, что делаешь, - говорит Мария Франк.

КСТАТИ

В Крыму много красоток, которые участвуют в конкурсах. Например, четыре эффектных жительницы полуострова сейчас борются за звание самой сексуальной девушки страны в голосовании «Мисс Maxim 2022». Победительница появится на обложке известного журнала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прозрачные купальники и сексуальные позы. Четыре эффектных крымчанки разделись ради обложки в журнал «Maxim»

Показываем самые жаркие фотографии участниц конкурса Мисс Maxim 2022 (подробнее)