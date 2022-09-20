Чиновника из Симферопольского района поймали на взятке в 420 тысяч рублей

Чиновник получил деньги от местной жительницы. Фото: пресс-служба СК по Крыму и Севастополю

Замглавы администрации Молодежненского сельского поселения Симферопольского района попался на крупной взятке. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, чиновник получил от одной из местных жительниц 420 тысяч рублей.

- В июне текущего года должностное лицо предложило местной жительнице, которая обратилась к нему, за взятку изготовить постановление главы администрации Молодежненского сельского поселения об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане поселка и в дальнейшем способствовать в переходе права собственности этого участка в ее собственность, - рассказали в пресс-службе СК.

Мужчину задержали сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по Симферопольскому району

Получив часть взятки в 120 тысяч рублей, мужчина передал женщине нужные документы. В этой ситуации есть забавный факт - действия, за которые чиновник попросил деньги, и так входили в его прямые служебные обязанности.

Замглавы администрации сельсовета задержали сотрудники управления экономической безопасности МВД по Симферопольскому району. На данный момент чиновник арестован до 13 ноября. Проверки по данному делу продолжаются.

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