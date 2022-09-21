Мужчина извинился за осквернение Вечного огня в Феодосии

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

В Феодосии задержали 29-летнего мужчину, который 19 сентября в компании друзей жарил каштаны на мемориале Вечный огонь.

- В ОМВД России по г. Феодосии поступило сообщение о том, что парень распивает спиртные напитки на мемориале Вечный огонь, своими действиями оскверняет символ воинской славы России, оскорбляет память защитников Отечества,- сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения полиции за применение насилия в отношении силовика. На него составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

- Приношу извинения жителям Феодосии и родственникам павших в Великой Отечественной войне, за то, что я вчерашним вечером, 19.09.2022 года, распивал спиртные напитки, залазил на мемориал Вечный огонь и пытался поджечь веточку, - сказал задержанный.

Напомним, свою поверку проводит и республиканский Следком.

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