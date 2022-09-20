В Феодосии молодежь осквернила Вечный огонь, пожарив на нем каштаны

Следком начал проверку по факту произошедшего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Феодосии молодые люди осквернили мемориальный комплекс Вечный огонь, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- Вечером 19 сентября текущего года местные жители распивали спиртные напитки и жарили каштаны у Вечного огня, горящего на данном мемориальном комплексе. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, - говорится в сообщении.

Личности молодых людей уже установлены. Региональный следком контролирует начатую проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Армянске вандалы разбили фонтан в сквере Интернациональный. Его ремонтировали меньше года назад.

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