В Крыму осудили фигурантов дела о подрыве газопровода

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Оглашен приговор фигурантам дела о подрыве газопровода в Крыму, сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.

- 21 сентября 2022 года Верховный суд РК огласил обвинительный приговор трем жителям Республики Крым А.Э. Ахтемову, А.И. Ахтемову и Н.Э. Джелялову, которые обвинялись в совершении тяжких преступлений, в том числе и совершении взрыва в августе 2021 года газопроводной трубы в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2021 году на территории Украины была создана преступная группа для совершения диверсии. В нее добровольно вошли трое обвиняемых. По информации ФСБ, к подрыву газопровода было причастно территориальное подразделение украинской разведки. Подрыв газопроводной трубы ГУП РК «Крымгазсети» в поселке Перевальное произошел 23 августа.

Мужчин осудили по трем статьям: за незаконное приобретение, передачу и хранение взрывных устройств, за контрабанду взрывных устройств, а также за диверсию (сам подрыв). В суде обвиняемые вину не признали.

А.И. Ахтемова осудили 15 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год, со штрафом в 500 тысяч рублей.

А.Э. Ахтемова осудили на 13 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год, со штрафом в 500 тысяч рублей.

Н.Э. Джелялова приговорили к 17 годам исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком 1 год и 6 месяцев, со штрафом в 700 тысяч рублей.

В пресс-службе суда уточнили, что в результате подрыва трубы предприятию «Крымгазсети» был причинен существенный имущественный вред, который взыскан с подсудимых.

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