В ФСБ подтвердили связь подрывателей газопровода в Крыму со спецслужбами Украины

Диверсантов задержали в начале сентября Фото: Архив "КП"

В ФСБ РФ подтвердили связь меджлиса крымскотатарского народа* со спецслужбами Украины.

- В рамках расследования уголовного дела в отношении троих граждан России, причастных к диверсии на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное Республики Крым, получены сведения о связи запрещенной в России организации «меджлис крымско-татарского народа»* со спецслужбами Украины, - уточнили в Центре общественных связей ФСБ.

Также силовики выяснили, что украинская разведка пыталась устроить протесты крымских татар против действий власти и силовиков на полуострове через представителей меджлиса*.

Напомним, подрыв газопровода произошел в конце августа в районе поселка Перевальное под Симферополем. Подозреваемых в диверсии задержали 5 сентября. Один из задержанных - замглавы меджлиса* Нариман Джелялов.

По данным силовиков, Джелялов нашел в Крыму исполнителей, которые могут совершить диверсию, и отправил их на Украину, где мужчин научили обращаться со взрывчаткой. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела о диверсии и пособничестве. Все фигуранты заключены под стражу на два месяца - до 4 ноября 2021 года.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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