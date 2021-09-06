В Симферополе арестовали подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Суд избрал меру пресечения задержанным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Киевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в участии в диверсии в Перевальном замглавы запрещенного «Меджлиса крымскотатарского народа»* Нариману Джелялову и его сообщникам. Все они пробудут под стражей до 4 ноября 2021 года.

Речь идет о подрыве газопровода, по которому голубое топливо поступает в воинскую часть в Перевальном.

«Избрать Джелялову и его сообщникам меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц и 30 дней до 4 ноября 2021 года», - постановил суд.

Напомним, что было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Один из задержанных - Нариман Джелялов, первый зампредседателя запрещенного РФ меджлиса*.

По данным пресс-службы Киевского суда Симферополя, подозреваемые арестованы на два месяца.

Газовый трубопровод был поврежден 23 августа в поселке Перевальное Симферопольского района. В пресс-службе МВД по Республике Крым уточнили, что повреждение произошло из-за противоправных действий неустановленных лиц. Позже на странице адвоката Эмиля Курбединова на Facebook появилась информация о задержании пяти подозреваемых. 4 сентября около здания управления ФСБ в Симферополе несколько человек вышли на митинг в поддержку задержанных. Против них были составлены протоколы об административном правонарушении.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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