Политолог оценил призыв США освободить повредивших газопровод в Крыму

Было возбуждено уголовное дело возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества Фото: Архив "КП"

Поддержка со стороны США члена запрещенного Меджлиса* крымскотатарского народа, которого подозревают в повреждении газопровода в Крыму, это аналог истории 70-х годов, когда Штаты создавали схему защиты диссидентов внутри Советского Союза. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее в Госдепартаменте США призвали Россию освободить пятерых подозреваемых в повреждении газопровода. Среди задержанных - Нариман Джелялов, первый зампредседателя меджлиса*.

- В США используют различные инструменты для подрыва России. Мы полностью вернулись на новом этапе политической истории к аналогу 70-х годов, когда Штаты создавали схему защиты диссидентов внутри Советского Союза. Сейчас перед нами сложная схема, реализация которой и происходит, - отмечает политолог Владимир Джаралла.

Большинство членов меджлиса* сейчас находятся на территории Украины, где сейчас, по мнению политолога, находится враждебный для России плацдарм.

- Планы Запада состоят в том, чтобы закрепиться на территории Украины и начать осуществлять подрывную деятельность против России руками украинцев. Закрепиться на Украине им уже удалось, - выразил мнение Владимир Джаралла.

По словам политолога, Украина может нанести внезапный удар по Крыму, когда в России произойдет внутренний кризис.

- Подобная стратегия легко понимается внутри самой России, поэтому чрезвычайно важно противодействовать ей. Если высший уровень руководства не вызывает сомнений в своих компетенциях и мастерстве политическом, то те части и этапы, которые должны реализовываться на региональном уровне, к сожалению, могут давать сбои. Кризис, который разворачивается, показывает, что в Крыму есть над чем работать в плане информационной и национальной политики, - заключил эксперт.

Напомним, неизвестные умышленно повредили газопровод в районе поселка Перевальное недалеко от Симферополя. Подозреваемых задержали, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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