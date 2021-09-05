В Крыму задержали подозреваемых в повреждении газопровода

Правоохранители нашли подозреваемых. Фото: архив КП

В Крыму на территории Симферопольского района был повреждена газовый трубопровод. Инцидент произошел 23 августа в окрестностях поселка Перевальное, которое расположено всего в 22 километрах от столицы Республики Крым.

- По результатам осмотра места происшествия установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц, – сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В Facebook на странице Эмиля Курбединова, который позиционирует себя, как «адвокат, правозащитник, гражданин двух государств, но сторонник одного» появилась информация о задержании подозреваемых в повреждении газопровода. .

Предположительно идет речь о сторонниках организации «Меджлис крымско-татарского народа».*

Напоминаем, что осенью 2017 года на полуострове были подорваны два газопровода и ЛЭП. И вот история снова повторилась.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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