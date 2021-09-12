Подозреваемому в диверсии на газопроводе в Крыму ужесточили обвинение

На данный момент Джелялов находится в двухместной камере СИЗО в Симферополе Фото: Архив "КП"

После переквалификации следствием обвинения по делу о подрыве газопровода в поселке Крыма одному из подозреваемых, замглавы «Меджлиса»* Нариману Джелялову, грозит до 15 лет по статье «Диверсия», сообщил на странице в Facebook его адвокат Николай Полозов.

По словам юриста, на данный момент Джелялов находится в двухместной камере СИЗО в Симферополе с еще одним сокамерником - фигурантом дела в отношении свидетелей Иеговы.

- Следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение, - отметил Полозов.

Так, максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на 15 лет.

Напомним, 23 августа в поселке Перевальное Симферопольского района был поврежден газопровод. По данным пресс-службы регионального МВД, это сделала группа сторонников организации «Меджлис крымско-татарского народа».* 6 сентября Киевский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в участии в диверсии Нариману Джелялову и его сообщникам. Решением суда они должны были пробыть под стражей до 4 ноября 2021 года.

*Запрещенная на территории России экстремистская организация

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