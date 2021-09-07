Украинская разведка пообещала подрывникам газопровода в Крыму 2 тыс долларов

Диверсантов задержали представители ФСБ Фото: Архив "КП"

Повреждение газопровода в селе Перевальное под Симферополем организовано главным управлением разведки Минобороны Украины, сообщили в пресс-службе ФСБ.

- Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением главного управления разведки МО Украины в г. Херсоне - так называемой оперативной службой «Таврия» при участии запрещенной в России организации *меджлис крымскотатарского народа, - уточнили в ЦОС ФСБ.

По данным силовиков, причастный к подрыву газопровода Нариман Джелялов (первый замглавы меджлиса крымско-татарского народа) был лишь посредником, а исполнителями диверсии являются братья Асан и Азиз Ахтемовы.

Злоумышленники в июне выезжали на территорию Украины, где учились создавать и приводить в действие взрывное устройство. Им пообещали выплатить две тысячи долларов за успешную диверсию в Крыму. Деньги должны были перечислить от военной разведки Украины.

Подрыв газопровода хотели приурочить к Дню независимости Украины, который празднуют 24 августа.

ВО ВСЕМ СОЗНАЛИСЬ

ФСБ обнародовала видео, на котором арестованные Асан и Азиз Ахтемовы рассказывают, как готовили диверсию и непосредственно подорвали газовую трубу.

Асан Ахметов сказал, что задание дал некий Саид. По версии следователей, он является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Асан и Саид встретились в одном из кафе в Херсоне, где и были озвучены планы по подрыву газовой трубы в Крыму. После этого они пришли в квартиру, где некий Сергей показал Асану взрывное устройство и дал инструкцию, как оно работает.

- Сергей объяснил, что это кумулятивный снаряд, который должен пробить эту трубу. Должно хватить силы, чтобы ее пробить, – рассказал представителям ФСБ Асан Ахтемов.

БОМБУ СПРЯТАЛИ В СЫР

Диверсанты спрятали бомбу в головке сыра, чтобы успешно доставить ее в Крым. После того, как Ахтемов прибыл на полуостров, взрывное устройство он спрятал в хлебнице и положил в свой гараж.

В назначенное время 23 августа братья Ахтемовы приехали на место, где хотели совершить диверсию, выкопали яму и заложили бомбу под газовой трубой. Взрывное устройство должно сработать в течение четырех-пяти часов. После того, как труба была повреждена, Саид позвонил Асану и сказал, что операция прошла успешно. Кроме того, он сказал Ахтемовым удалить переписку с ним с мобильных телефонов.

Напомним, прорыв трубопровода в Перевальном, по которому газ поступает в воинскую часть, произошел 23 августа. Повреждение ликвидировали вечером в тот же день. Позже задержали Наримана Джелялова и его сообщников. 6 августа суд заключил подозреваемых под стражу на два месяца - до 4 ноября 2021 года.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация

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