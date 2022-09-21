Стоит ли сейчас инвестировать в турецкую недвижимость. Аналитика и прогнозы

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Теплый средиземноморский климат, близость моря, высокое качество строительства, развитая социальная инфраструктура и более низкие цены на апартаменты по сравнению с аналогичными объектами в европейских городах. Все это обеспечивает привлекательность инвестиционной недвижимости в Турции для иностранцев.

За последние полгода россияне лидируют в рейтинге иностранных инвесторов, они купили больше жилья в республике, чем граждане Ирака и Ирана. В целом по республике на нерезидентов пришлось 5,7% от общего объема продаж (до июля).

Немного официальной статистики

По данным TURKSTAT (Turkiye statistik Kurumu, eng. Turkish Statistical Institute):

Статистика

В июле рост интереса пошел на спад. Перечислим некоторые причины такого явления:

Также следует учитывать, что в середине лета праздновали Курбан-байрам. В праздничные дни не работали все регистрирующие учреждения, выходные были у многих юристов и риелторов.

Специалисты анализа продаж жилой недвижимости безошибочно спрогнозировали рост количества инвестиций в 2022 году. Сейчас ожидается повышенное внимания иностранных покупателей к развивающимся курортным районам Алании и апартаментам в Стамбуле и Мерсине.

Эксперты турецких аналитических компаний отмечают в июле 9-ти процентный итоговый рост цен на недвижимость. Для сравнения — в апреле, мае и июне он достигал планки в 14%, 13% и 11% соответственно.

Что предпринять в условиях роста цен

На первичном и вторичном рынке много достойных предложений в разных ценовых категориях. Какие характеристики жилья влияют на ценник? Стоимость апартаментов зависит от:

Решение снизить требования к параметрам жилого объекта в расчете вписаться в выделенный бюджет нельзя назвать удачным. Это может привести к тому, что апартаменты будет сложно сдать в аренду или перепродать. Если планируется переезд в республику, жилье может оказаться неудобным или недостаточно просторным и обустроенным для комфортабельного проживания.

Один из выходов из такой ситуации — покупка новостройки на ранней стадии строительства. Незавершенные объекты в среднем на 30% дешевле готовых, к тому же строительные компании предлагают беспроцентную рассрочку и удобный график оплат. Заказ опциональной перепланировки и эксклюзивного дизайна также могут повысить привлекательность апартаментов для арендаторов или при перепродаже, а значит увеличить заработок инвестора.

Если вам сложно преодолеть сомнения и принять окончательное решение, то лучше всего обратиться за советом к профессионалам. Конечно, никто не даст вам однозначного ответа на вопрос: вложить деньги сейчас или подождать. Зато консультация с риелторами лицензированного агентства недвижимости Profit Real Estate позволит четче сопоставить свои ожидания с ситуацией на рынке недвижимости, ознакомиться с актуальным предложениями в обширной базе компании, узнать об ожидаемых изменениях законодательства Турецкой Республики.