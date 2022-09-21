В Севастополе взорвали плавающий беспилотник

Фото: соцсети

Губернатор Севастополя прокомментировал ситуацию со взрывом, который крымчане слышали сегодня, 21 сентября, в районе Солдатского пляжа.

Специалисты обнаружили там часть плавающего беспилотного аппарата, который уничтожили путем подрыва. Именно этот громкий звук и слышали жители города. Опасности нет.

- Сегодня утром там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата, который обследовали специалисты. После того, как обследование было завершено, этот аппарат был уничтожен в море взрывом, - пояснил Губернатор.

Ранее в соцсетях распространились кадры, на которых видно стоб дыма в акватории Севастополя. Местные жители сообщали о мощном хлопке, от которого включилась автомобильная сигнализация. Позже некоторые интернет-ресурсы сообщили со ссылкой на МЧС Севастополя, что саперы взрывали мину в акватории. Однако в ведомстве данную информацию опровергли.

- В связи с выявленными фактами дезинформации населения ГУ МЧС России отмечает: подобных пиротехнических работ в акватории Севастополя сотрудниками чрезвычайного ведомства 21 сентября 2022 года не производилось! - подчеркнули в пресс-службе МЧС по городу-герою.

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