Михаил Развожаев рассказал, как будет происходить мобилизация в Севастополе

В приоритете при мобилизации те, у кого есть боевой опыт Фото: Алексей ФОКИН

Согласно тексту указа «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», который был подписан президентом, с 21 сентября в стране начинается частичная мобилизация.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, призываются отдельные военно-учетные специальности, наиболее необходимые в вооруженных силах. По Севастополю - это 3-4 % от тех, кто официально находится в запасе.

- Сегодня начала работу призывная комиссия в Севастополе для обеспечения помощи военкомату для проведения частичной мобилизации. Соответственно, [я] эту комиссию возглавил лично. Сегодня прошло заседание. Сегодня работа организована. Как вы знаете, и еще раз подчеркиваю, речь идет о частичной мобилизации. Призываются отдельные военно-учетные специальности <...> для формирования новых соединений, - сообщил Развожаев.

По его словам, прежде всего будут призываться люди, прошедшие службу и имеющие нужную военно-учетную специальность. В приоритете те, у кого есть реальный боевой опыт. Вызов из запаса начнет проводиться уже сегодня вечером. Сегодня в течение вечернего времени будут доставляться повестки сотрудниками внутремуниципального образования.

- Они будут приходит к тем специалистам, тем людям, которым будет вручаться повестка для призыва из запаса для прохождения военной службы. Большинство повесток планируется вручить сегодня. И люди должны прибыть на призывные пункты до 05.00 либо до 07.00 утра завтрашнего дня. Тем, кому повестки не пришли, продолжится [их] вручение в течение завтрашнего дня. Здесь важно понимать, что отказ от получения повестки лично влечет за собой уголовные последствия, - сказал чиновник.

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