Евпаторийский детский санаторий имени Е.П. Глинки: уникальные возможности

Фото: ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки»

Одна из старейших здравниц Крыма - ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России основана в начале прошлого века как военно-санитарная станция. Сегодня Евпаторийский военный детский клинический санаторий - это многопрофильный лечебно-реабилитационный центр на 600 мест круглогодичного заполнения с мощной лечебной и диагностической базой и развитой инфраструктурой. В составе учреждения 9 коечных отделений, лечебно-диагностический центр, отделение функциональной диагностики, лабораторное отделение, рентгеновский кабинет, общеобразовательная школа, центр социально-педагогической реабилитации. Санаторий принимает гостей из всех регионов России.

Главное достояние санатория — система лечения, включающая комплексное применение медикаментозных, физиотерапевтических и хирургических методов в сочетании с природными лечебными факторами, что позволяет полноценно и непрерывно проводить все этапы лечения и реабилитации в условиях одного лечебного учреждения. Учреждение оказывает помощь детям со сложными диагнозами нервной системы, а также юным пациентам и взрослому населению - по опорно-двигательной, дыхательной системам организма. Используются такие методики, как климатотерапия, водо- и грязелечение, физиотерапия, психологическая и психотерапевтическая помощь, сенсорная коррекция.

Ведущая роль на всех этапах реабилитации принадлежит лечебной физкультуре и массажу. В санатории работают 9 инструкторов ЛФК, 6 инструкторов-методистов, 32 медицинские сестры по массажу.

Учреждение участвует в реализации базовой программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования.

В санатории сформирована концепция ортопедохирургического лечения. Хирургическое отделение, которым руководит кандидат медицинских наук, заведующий отделением врач-травматолог-ортопед Хащук Андрей Владимирович, является гордостью санатория. Отделение ежегодно выполняет более 300 различных операций, в том числе высокотехнологичных, таких как эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Важно, что сразу после операции пациент получает раннюю медицинскую реабилитацию, этапное восстановление. В 2021 году санаторий внедрил хирургию позвоночника.

В штате санатория есть лицензированная общеобразовательная школа на 350 мест. Наличие школы позволяет принимать детей круглогодично, не прерывая учебный процесс. На базе школы действует центр социально-педагогической реабилитации. Задачи центра - реализация комплекса мер социально-педагогической, социально-психологической, социально-бытовой и культурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальной адаптации; расширения жизненного пространства, подготовку к полноценной жизни ребенка в обществе. Занятия помогают в развитии речи, памяти, воображения, восприятия, в развитии интеллектуального потенциала ребенка, его умственных способностей. Учебно-воспитательная работа позиционируется как неотъемлемый элемент лечебно-оздоровительной программы.

В санатории организован и амбулаторный прием. Ведется консультативный прием врачей: травматолога-ортопеда, невролога, гастроэнтеролога и других специалистов с последующим назначением диагностических исследований и лечебных процедур.

Врачами санатория внедрены и широко востребованы оздоровительные программы: «Диана» - комплекс процедур оказывает положительное воздействие на иммунитет и устойчивость организма к воздействию внешних факторов, «Апполон» - программа направлена на лечение и диагностику хронических заболеваний с целью восстановления мужского здоровья, «Антистресс» - снимает нервное напряжение, восстанавливает и улучшает психологическое состояние; «Легкое дыхание» - укрепляет дыхательную систему.

Детскую оздоровительную программу «Солнышко», направленную на укрепление иммунитета ребенка, ценят родители детей, часто страдающими простудами.

Поддержать красоту и восстановить силы гостей санатория помогает комплекс процедур врача-косметолога, посещение SPA-комплекса с кедровой сауной, римской баней и бассейном, массаж.

В санатории можно приобрести путевку «Выходного дня». Его расположение в центре города позволяет побывать в любом уголке Евпатории, посетить экскурсии по городу. Гости познакомятся с реликтовым парком, на территории которого и расположен санаторий, посетят «живой уголок», к их услугам SPA-комплекс. А в новогодние праздники гости принимают поздравления Деда Мороза!

Коллектив санатория - не просто профессионалы высочайшего уровня, это люди с большим сердцем, умеющие сопереживать чужой боли, что так важно в работе с детьми, тем более с особенностями развития. Высокопрофессиональный коллектив медиков и педагогов - это золотой запас Учреждения, в составе которого кандидаты и доктора медицинских наук, заслуженные врачи, врачи и медицинские сестры высшей квалификации.

Евпаторийский военный детский клинический санаторий держит высокую планку и стремится к новым достижениям.