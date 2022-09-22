Сергей Аксенов сообщил о трех сбитых над Крымом беспилотниках ВСУ

Один из беспилотников утром сбили над Джанкоем. Фото: соцсети

В трех районах Крыма 22 сентября сбили беспилотники, выпущенные со стороны Украины. Информацию об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

- Были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ, - уточнил глава Крыма.

В каких именно районах республики были сбиты беспилотники, Сергей Аксенов не уточнил. Однако с самого утра в соцсетях очевидцы сообщали о сбитых дронах на северо-востоке полуострова - в Джанкое и Нижнегорском районе.

Как отмечали очевидцы в соцсетях, в Джанкое БПЛА упал примерно в 6:30 утра. На месте падения работали сотрудники правоохранительных органов. Фотографиями сбитого беспилотника на улице Нестерова поделились подписчики группы «Мы из Джанкоя» в соцсети «ВКонтакте».

БПЛА упал около 6:30 утра в Джанкое. Фото: "Мы из Джанкоя"\VK

Кроме того, силами ПВО удалось сбить выпущенный с украинской стороны БПЛА в Нижнегорском районе Крыма.

Также стало известно о падении беспилотника в Нижнегорском районе Крыма. Фото: Tg-канал «TalipoV Online»

Как подчеркнул Сергей Аксенов, на данный момент ситуация находится под полным контролем.

Напомним, вчера, 21 сентября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом в районе Солдатского пляжа водном беспилотнике. Часть БПЛА уничтожили путем подрыва.

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