Мероприятия последних выходных сентября придутся по вкусу каждому Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Грядущие выходные 24 и 25 сентября будут последним уикендом этого месяца, который продолжает радовать теплой погодой и интересными событиями. Крымчан ждет масса культурных и развлекательных событий, которые не стоит пропустить. В театрах полуострова уже начинается новый сезон, а в самом разгаре - разнообразные осенние ярмарки.

«Комсомолка» собрала самые интересные мероприятия на выходных 24 и 25 сентября.

ДЕНЬ ГОРОДА В БАХЧИСАРАЕ 24 СЕНТЯБРЯ

Где: площадь имени Ленина, Бахчисарай

Когда: 24 сентября

В эту субботу - 24 сентября - в Бахчисарае отметят день города. Бывшей столице крымского ханства исполняется 519 лет со дня основания.

Основная часть праздничных мероприятий в городе пройдет на площади имени Ленина. Как рассказали в пресс-службе администрации Бахчисарая, начнется праздник с 10 часов утра. На городской площади будет работать парк аттракционов. Юных посетителей ждет масса веселья, а взрослые смогут попробовать лучший в городе шашлык.

В 14:00 в Бахчисарае состоится выставка-ярмарка, на которой жители и гости города смогут полюбоваться творениями мастеров-ремесленников, а также приобрести понравившиеся предметы.

Полная программа мероприятий в честь Дня города в Бахчисарае выглядит так. Фото: пресс-служба администрации Бахчисарая

Основные торжества запланированы на 18:00. Гостей ждет насыщенная концертная программа при участии музыкантов из Бахчисарая и других городов. Ожидается выступление симферопольской кавер-группы ImPulse, а также хореографических коллективов из Севастополя, театральных артистов из Евпатории и фронтового артиста Донбасса Александра Дадали.

ЛИВАДИЙСКАЯ ЯРМАРКА 24 И 25 СЕНТЯБРЯ

Где: пгт Ливадия, ул. Батурина, 44а

Когда: 24 и 25 сентября

Ярмарка приурочена к 111-летию Ливадийского дворца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На выходных 24 и 25 сентября в Ливадийском дворце состоится ярмарка искусств и ремесел. Крымчане и гости полуострова смогут не только приобрести понравившиеся изделия, но и поучаствовать в тематических конкурсах и мастер-классах.

Мероприятие приурочено к 111-летию Ливадийского дворца и состоится в пгт Ливадия на улице Батурина, 44а. Вход на ярмарку свободный.

В субботу, 24 сентября, в 12:00 на площадке у дворца барона Фредерикса ожидается зрелищный рыцарский поединок, а в 13:00 пройдет экскурсия по Ливадийскому парку. Дети в возрасте от 9 до 13-ти лет в 15:00 приглашаются на квест «Тайны Ренессанса». В 18:30 зрителей приглашают на театрализованную экскурсию по дворцу «Итальянский Палаццо для русской императрицы».

Такая же программа гостей ждет и в воскресенье, 25 сентября. Единственная разница: квест «Тайны Ренессанса» состоится в 12:00, а рыцарский бой - в 15:00.

КИНОФЕСТИВАЛЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Где: парковка аэропорта Симферополь

Когда: с 19 по 25 сентября

Кинофестиваль короткометражного кино VOTE TO FILM проходит уже в третий раз. Фото: пресс-служба фестиваля VOTE TO FILM

В аэропорту Симферополь проходит неделя короткометражного кино. На парковке воздушной гавани организовали автокинотеатр, посетить который могут все желающие.

Кинопоказы проходят каждый день с 20:00. Организаторы фестиваля, однако, просят приезжать пораньше, чтобы успеть занять хорошие места - запускают автомобили с 19:30.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ГУДТАЙМС»

Где: Севастополь, Симферополь

Когда: 24 и 25 сентября в 20:00.

Известная российская рок-группа «Гудтаймс» приедет на полуостров с презентацией нового альбома в честь десятилетия коллектива.

В городе-герое музыканты выступят в арт-баре Arteria 24 сентября. На следующий день «Гудтаймс» отыграют концерт в Симферополе в клубе Havana. Стоимость билетов - от 100 до 1800 рублей.

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПИНОККИО»

Где: Евпатория, ул. Бартенева,1.

Когда: 25 сентября в 17:00.

На спектакль "Пиннокио" приглашаются зрители от 6 лет. Фото: пресс-служба Крымского государственного ТЮЗа

Крымский театр юного зрителя открыл 36-й сезон. В это воскресенье, 25 сентября, зрителей ждут в Евпатории на премьере спектакля «Пиноккио». Известная сказка об отважном деревянном человечке, мечта которого - обрести душу, приобретет на сцене театра новые смыслы. Роли в спектакле исполнят не только артисты, но и деревянные куклы.

Стоимость билетов - от 200 до 450 рублей. Приобрести их можно онлайн, а также в кассе театра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поддержку крымского хосписа в Симферополе проходит благотворительный завтрак

Все собранные средства распределят между двумя фондами в помощь тяжело больным детям (подробнее)