Мероприятия последних выходных сентября придутся по вкусу каждому
Фото: Александр КИРЬЯКОВ
Грядущие выходные 24 и 25 сентября будут последним уикендом этого месяца, который продолжает радовать теплой погодой и интересными событиями. Крымчан ждет масса культурных и развлекательных событий, которые не стоит пропустить. В театрах полуострова уже начинается новый сезон, а в самом разгаре - разнообразные осенние ярмарки.
«Комсомолка» собрала самые интересные мероприятия на выходных 24 и 25 сентября.
ДЕНЬ ГОРОДА В БАХЧИСАРАЕ 24 СЕНТЯБРЯ
Где: площадь имени Ленина, Бахчисарай
Когда: 24 сентября
В эту субботу - 24 сентября - в Бахчисарае отметят день города. Бывшей столице крымского ханства исполняется 519 лет со дня основания.
Основная часть праздничных мероприятий в городе пройдет на площади имени Ленина. Как рассказали в пресс-службе администрации Бахчисарая, начнется праздник с 10 часов утра. На городской площади будет работать парк аттракционов. Юных посетителей ждет масса веселья, а взрослые смогут попробовать лучший в городе шашлык.
В 14:00 в Бахчисарае состоится выставка-ярмарка, на которой жители и гости города смогут полюбоваться творениями мастеров-ремесленников, а также приобрести понравившиеся предметы.
Полная программа мероприятий в честь Дня города в Бахчисарае выглядит так. Фото: пресс-служба администрации Бахчисарая
Основные торжества запланированы на 18:00. Гостей ждет насыщенная концертная программа при участии музыкантов из Бахчисарая и других городов. Ожидается выступление симферопольской кавер-группы ImPulse, а также хореографических коллективов из Севастополя, театральных артистов из Евпатории и фронтового артиста Донбасса Александра Дадали.
ЛИВАДИЙСКАЯ ЯРМАРКА 24 И 25 СЕНТЯБРЯ
Где: пгт Ливадия, ул. Батурина, 44а
Когда: 24 и 25 сентября
Ярмарка приурочена к 111-летию Ливадийского дворца
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На выходных 24 и 25 сентября в Ливадийском дворце состоится ярмарка искусств и ремесел. Крымчане и гости полуострова смогут не только приобрести понравившиеся изделия, но и поучаствовать в тематических конкурсах и мастер-классах.
Мероприятие приурочено к 111-летию Ливадийского дворца и состоится в пгт Ливадия на улице Батурина, 44а. Вход на ярмарку свободный.
В субботу, 24 сентября, в 12:00 на площадке у дворца барона Фредерикса ожидается зрелищный рыцарский поединок, а в 13:00 пройдет экскурсия по Ливадийскому парку. Дети в возрасте от 9 до 13-ти лет в 15:00 приглашаются на квест «Тайны Ренессанса». В 18:30 зрителей приглашают на театрализованную экскурсию по дворцу «Итальянский Палаццо для русской императрицы».
Такая же программа гостей ждет и в воскресенье, 25 сентября. Единственная разница: квест «Тайны Ренессанса» состоится в 12:00, а рыцарский бой - в 15:00.
КИНОФЕСТИВАЛЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Где: парковка аэропорта Симферополь
Когда: с 19 по 25 сентября
Кинофестиваль короткометражного кино VOTE TO FILM проходит уже в третий раз. Фото: пресс-служба фестиваля VOTE TO FILM
В аэропорту Симферополь проходит неделя короткометражного кино. На парковке воздушной гавани организовали автокинотеатр, посетить который могут все желающие.
Кинопоказы проходят каждый день с 20:00. Организаторы фестиваля, однако, просят приезжать пораньше, чтобы успеть занять хорошие места - запускают автомобили с 19:30.
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ГУДТАЙМС»
Где: Севастополь, Симферополь
Когда: 24 и 25 сентября в 20:00.
Известная российская рок-группа «Гудтаймс» приедет на полуостров с презентацией нового альбома в честь десятилетия коллектива.
В городе-герое музыканты выступят в арт-баре Arteria 24 сентября. На следующий день «Гудтаймс» отыграют концерт в Симферополе в клубе Havana. Стоимость билетов - от 100 до 1800 рублей.
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «ПИНОККИО»
Где: Евпатория, ул. Бартенева,1.
Когда: 25 сентября в 17:00.
На спектакль "Пиннокио" приглашаются зрители от 6 лет. Фото: пресс-служба Крымского государственного ТЮЗа
Крымский театр юного зрителя открыл 36-й сезон. В это воскресенье, 25 сентября, зрителей ждут в Евпатории на премьере спектакля «Пиноккио». Известная сказка об отважном деревянном человечке, мечта которого - обрести душу, приобретет на сцене театра новые смыслы. Роли в спектакле исполнят не только артисты, но и деревянные куклы.
Стоимость билетов - от 200 до 450 рублей. Приобрести их можно онлайн, а также в кассе театра.
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