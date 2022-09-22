Сергей Аксенов поручил единоразово выплатить каждому мобилизованному крымчанину 200 тысяч рублей

Заявление на выплату мобилизованный крымчанин сможет заполнить воинской части Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тысяч рублей. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов.

Как руководитель республики сообщил в своем Tg-канале , выплата будет перечислена на банковскую карту в течение пяти рабочих дней.

- Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Также, по словам главы Крыма, вся актуальная информация о последних событиях будет размещена на портале правительства республики. Там опубликуют ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей.

- Мы никого не оставим без поддержки и позаботимся обо всех наших защитниках, - заключил Сергей Аксенов.

Напомним, согласно тексту указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Как пояснил глава государства в своем телеобращении, решение принято, чтобы обеспечить защиту и безопасность страны.

О том, кого призовут на военную службу в Крыму во время частичной мобилизации, «Комсомолка» подробно рассказывала ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кого призовут на военную службу в Крыму во время частичной мобилизации в России в 2022 году

Рассказываем, кого призовут на военную службу в Крыму во время частичной мобилизации в России в 2022 году (подробнее)