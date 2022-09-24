Стресс подействовал: в Симферополе началось осеннее цветение каштанов

Цветущий каштан в центре Симферополя.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В центре Симферополя каштаны взяли, да и украсили себя белыми «свечками»-цветами и нежными свежими листьями.
Деревья перепутали осень с весной.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Календарь, где черным по белому написано – сентябрь, шалунам не указ, ведь, как правило, каштаны цветут в конце апреля и начале мая. А вот соседние деревья ведут себя более благоразумно и традиционно, лелея на ветвях пожухлую листву и дозревающие плоды-«ежики».
Получается, что в Симферополе осень встретилась с весной?!
Осенние цветы каштана выглядят менее эффектно, чем весенние.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- Это явление нельзя назвать аномальным или редким явлением - в Симферополе каждую осень хоть один каштан, но раскроет цветочные почки. Причина кроется в жарком лете, когда деревья испытывают сильнейший стресс от зноя. Поэтому осеннюю прохладу они воспринимают, как наступление весны. Свой вклад в «дезориентацию» во времени вносят и насекомые-вредители. Как правило, соцветия появляются на растениях, пораженных минирующей молью. Бабочки из семейства молей-пестрянок, уничтожают листву конского каштана обыкновенного, а это еще один сигнал «начать» новый сезон и раскрыть цветочные почки, - рассказала КП-Крым доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования Таврической академии Ирина Савушкина.
Каштаны не одиноки в своей оригинальности, осенью в Крыму можно полюбоваться и цветущей сиренью.
- Недавно на прогулке в лесу видела терн – на одной ветке были спелые плоды и свежие цветки, - отметила Ирина Савушкина.
Листва каштанов страдает от насекомых-вредителей.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ученый рассказала, что из-за зловредной минирующей моли на Крымском полуострове уже начинают отказываться от высадки конского каштана, отдавая предпочтение мясо-красному каштану. Название неблагозвучное, но у этого растения, радующего весной мир розовыми цветками, более плотные листья, которые не по зубами минирующей моли.
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