Пережила и Пушкина, и Брежнева: в Крыму фисташка отметила свое 1000-летие

Фисташка-долгожитель растет на ЮБК. Фото: Вахрушева Наталия/Все растения Крыма/VK

Крымский полуостров богат на деревья-знаменитости, к разряду которых можно смело отнести дуб Суворова в Белогорском районе и орех Никулина у подножия горы Демирджи. Фисташку туполистную на Южном берегу Крыма сделало звездой долгожительство – дерево уже отметило свое тысячелетие, и претендует на звание самого старого в России. Дикая фисташка пережила и Пушкина, и Брежнева, которые бывали в Крыму и возможно отдыхали в тени ее раскидистой кроны.

Точного дня рождения у фисташки Липы – такое название присвоено зеленому старожилу Массандровского парка, в честь известного украинского ученого-ботаника Липы Алексея Лаврентьевича, нет, но ученые уверяют, что ему не меньше 10 веков.

- Древнему дереву более 1000 лет. Является памятником природы регионального значения, - сообщили в пресс-службе Управления особо охраняемыми природными территориями Республики Крым.

Дерево многое видело на своем веку. Фото: Вахрушева Наталия/Все растения Крыма/VK

За долгую-предолгую жизнь дерево поднялось над землей на 10 метров, обхват ствола - 6,15 метра, то есть нужно четыре человека, чтоб «обнять» долгожителя.

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