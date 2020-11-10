О визитах Брежнева в Крым люди узнавали по сигаретам

Фото из личного архива министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Александра Ежевского (справа на фото)

Леонида Брежнева, который 18 лет стоял у руля громадной страны, не стало 38 лет назад - 10 ноября 1982 года. Генсек любил Крым. Прилетал на полуостров и отправлялся на Южный берег, где для него уже были готовы правительственные дачи. О том, что происходило на строго охраняемой территории, простые смертные могли только догадываться. Но все же некоторые подробности пребывания политика доходили и до народных масс.

- Мы всегда заранее знали о его визите. Примета простая и верная: если на магазинных прилавках вдруг появлялись сигареты «Новость» в твердой пачке, это значит, что скоро в город приедет сам Леонид Ильич, - рассказывает КП-Крым Сергей Полянский, житель Ялты.

Генсек любил сигареты именно этой марки, и мог запросто остановить кортеж, чтоб в первом попавшемся магазине пополнить запасы курева. Вот подчиненные и старались, чтобы на время его приезда везде можно было купить дефицитную на то время «Новость».

К приезду генсека готовили не только универсамы. Определенная работа проводилась и с природными объектами, таким как водопад Учан-Су в окрестностях Ялты. В летнюю жару он пересыхал и нельзя было полюбоваться струями воды, летящими с горы.

Для Леонида Ильича его наполняли водой из пожарных машин: загоняли в горы парочку спецавтомобилей, раскатывали рукава к козырьку водопада и ждали нужной команды, вспоминают крымчане.

- Мой сосед тогда работал водителем пожарной машины в заповеднике и рассказывал, что все было на «изготовке». Водопад включали на счет «раз-два-три», как на детском утреннике новогоднюю елочку, - продолжает Полянский.

А вот с севера Крыма к столу генсека поставляли прудовую рыбу.

- Сам Брежнев примерно дважды в год заказывал у нас карасей, - делятся с КП-Крым воспоминаниями бывшие сотрудники «СП «Крымрыбокомбинат» в Красноперекопске. - Не много, килограммов пять-семь, чтоб ему и гостям хватило на ужин. Вся рыба должна была быть одного размера. Вымеряли под линейку - 15 сантиметров. Такой стандарт, ни на сантиметр крупнее или мельче.

Нет в живых самого политика, да и предприятие разорилось, после того, как Киев перекрыл Северо-Крымский канал, и летняя жара безжалостно высушила пруды, расправившись с их обителями.

Андрей Брежнев в Симферополе. Фото: предоставлено КПСС

Эпоха Брежнева ушла безвозвратно, но пару лет тому назад в Крыму вспомнили о Леониде Ильиче, когда вблизи Алушты умер его внук Андрей.

Врачи «Скорой помощи», приехавшие по вызову в поселок Бондаренково, доставили 58-летнего мужчину в больницу, но врачи не сумели спасти ему жизнь. Андрей Брежнев внешне был очень похож на своего великого деда, но не кичился таким родством, жил скромно, стараясь не привлекать к себе внимания.

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