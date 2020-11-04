«Для Брежнева Учан-Су наполняли водой из пожарных машин»: Соцсети взволновал оживший водопад в Ялте

Учан-Су в ноябре 2020. Фото: ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Дождливая погода на Крымском полуострове наполнила пересохшие горные русла. И вот, пожалуйста, на Южном берегу Крыма «заработал» водопад Учан-Су, который иссяк во время затяжной засухи. Очевидцы разместили фотографии в соцсети.

- Осень - это волшебная пора! Водопад Учан-Су после дождя, - гласит пост, сопровождающий эффектные снимки, размещенные в популярном паблике.

Пользователи социальных сетей, не только охотно пролайкали публикацию, но и живо прокомментировали: «Для Леонида Ильича Брежнева Учан-су наполняли водой из пожарных машин: загоняли в горы парочку спецавтомобилей, раскатывали рукава к козырьку водопада и Учан-Су начинал работать»; «Ура! Включили!»; «Красота»; «Жаль, что питьевой воды не станет больше – все утекает в Черное море»; «Ого, мы его крохотным- крохотным видели, а теперь Учан-Су вот, пожалуйста, величав и свеж!».

Кстати, в минувшем феврале водопад порадовал жителей и гостей Крыма кружевным ледяным одеянием.

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