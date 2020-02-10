2020-02-10T12:24:48+03:00
Общество

«Водопад Учан-су замерз, весь во льду!»: В Ялту пришли февральские морозы

На Крымском полуострове холодно и красиво [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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В горах Крыма зимой очень красиво.В горах Крыма зимой очень красиво.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму хозяйничает зима. Зябко даже на Южном берегу.

- Вот, пожалуйста, водопад Учан-су замерз, весь во льду! Красота! - радуются пользователи соцсети. – Такое не каждый год бывает!

Отдыхающие любуются озябшим водопадом Учан-Су. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Отдыхающие любуются озябшим водопадом Учан-Су.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Природный источник по-прежнему ниспадает с высоты вниз, но у него появилась «рамка» из замершей воды.

Орел украшает полуразрушенную водозаборную будку возле источника. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Орел украшает полуразрушенную водозаборную будку возле источника.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Мало того, на ложе, где на ветхой водозаборной будке стоит скульптура огромного орла, лежит полуметровый слой снега.

Желающих полюбоваться самым высоким водопадом Крыма, расположенном на склоне горы Ай-Петри, предостаточно. Чуть пригреет солнышко и ледовое великолепие рухнет. Когда же придет летний зной, то источник и вовсе иссякнет до осени.

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В Ялте морозы: водопад Учан-Су в красивой оправе из льда.Галина КОВАЛЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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