«Водопад Учан-су замерз, весь во льду!»: В Ялту пришли февральские морозы
В Крыму хозяйничает зима. Зябко даже на Южном берегу.
- Вот, пожалуйста, водопад Учан-су замерз, весь во льду! Красота! - радуются пользователи соцсети. – Такое не каждый год бывает!
Отдыхающие любуются озябшим водопадом Учан-Су.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Природный источник по-прежнему ниспадает с высоты вниз, но у него появилась «рамка» из замершей воды.
Орел украшает полуразрушенную водозаборную будку возле источника.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Мало того, на ложе, где на ветхой водозаборной будке стоит скульптура огромного орла, лежит полуметровый слой снега.
Желающих полюбоваться самым высоким водопадом Крыма, расположенном на склоне горы Ай-Петри, предостаточно. Чуть пригреет солнышко и ледовое великолепие рухнет. Когда же придет летний зной, то источник и вовсе иссякнет до осени.
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В Ялте морозы: водопад Учан-Су в красивой оправе из льда.Галина КОВАЛЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU