Автодорожная часть Крымского моста будет полностью восстановлена в марте 2023 года

На Крымском мосту готовятся к надвижке нового пролета. Фото: rosavtodor.gov.ru

Первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста, ведущей со стороны полуострова, установят в январе текущего года, еще два - в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Фото: rosavtodor.gov.ru

- Специалисты закончили восстановление подферменных площадок на опорах Крымского моста, необходимых для надвижки первого пролета левой стороны, - говорится в сообщении. Поясняется, что площадки, о которых идет речь, служат основанием для опорных частей. Опорные части, в свою очередь, состоят из двух балансиров и анкерной плиты.

Фото: rosavtodor.gov.ru

На время надвижки первых двух пролетов в январе запланированы ограничения движения. Далее, по планам, заменят еще два поврежденных пролета, после чего приступят к установке барьерного ограждения и опоры освещения, также уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку.

Напомним, теракт на Крымском мосту, в результате которого была повреждена автомобильная часть, произошел 8 октября 2022 года. Был подорван грузовой автомобиль, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Восстановительные работы на переправе ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года.

В настоящее время продолжает штатно функционировать Керченская паромная переправа. С начала ее работы 9 октября через пролив в обе стороны было перевезено более 58 тысяч пассажиров, более 42 тысяч единиц автотранспорта и почти 5 тысяч ж/д вагонов. Во второй половине дня 6 января из-за усиления ветра по проливу будет действовать штормовое предупреждение.

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