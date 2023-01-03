Финальная часть «Тавриды», соборная мечеть и спорткомплексы: что построят в Крыму в 2023 году

По данным департамента транспорта и дорог Севастополя, строительство восьмого этапа трассы «Таврида» будет завершено в 2023 году. Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя

Каждый год в Крыму появляются новые объекты для комфортного проживания - строят больницы, торговые и спортивные центры, ремонтируют старые дороги и строят новые. До 2024 года в республике реализуется федеральная целевая программа развития, в рамках которой на строительство масштабных объектов и дорог выделяются миллиарды рублей.

«Комсомолка» собрала самые ожидаемые инфраструктурные объекты, которые должны быть готовы в 2023 году. Рассказываем, какие стоит ждать.

ВОСЬМОЙ ЭТАП ТРАССЫ «ТАВРИДА»

Пожалуй, самый ожидаемый дорожный объект на полуострове должен быть завершен к ноябрю 2023 года. Работы на восьмом и финальном этапе трассы «Таврида», соединяющей Севастополь и Керчь, ведутся с опережением графика, так что, возможно, жители и гости полуострова смогут насладиться идеально ровными дорогами гораздо раньше.

Стоит отметить, что работы по строительству основных съездов уже выполнены. Одним из последних стало грандиозное открытие Ялтинского кольца на подъезде к Севастополю.

Работы на финальной части главной трассы полуострова идут с опережением графика. Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ В СИМФЕРОПОЛЕ

Долгожданное завершение строительства Соборной мечети в Симферополе должно произойти во второй половине 2023 года. Сначала ее планировали достроить в 2019 году, потом перенесли на 2020, а из-за пандемии открытие и вовсе затянулось.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на конец декабря 2022 года объект готов уже на 85%. Сейчас ведется внутренняя и фасадная отделка здания, подключение к инженерным сетям, а также благоустраивается территория.

Соборная мечеть в Симферополе будет готова во второй половине 2023 года Фото: Евгений СТОЯНОВ

Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.

СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ

В Саках в 2023 году появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Заводская. Цена контракта составит 183 миллиона 222 тысячи 247 рублей, а работы выполняет компания «Стандарт Девелопмент». Срок завершения работ - 25 декабря. Комплекс будет возводиться рядом с водоемом.

Новое здание для тренировок спортсменов появится и в Алуште. Федеральный тренировочный центр для спортивной подготовки сборных команд России планируют открыть в 2023 году. В рамках работ запланировано устройство бассейна с трибуналами на 200 мест, который будет примыкать к комплексу. Внутри здания будут расположены тренажерный зал, помещение для подготовительных занятий по прыжкам в воду, залы для хореографии, бокса и универсальных спортивных занятий.

ДЕТСКИЕ САДЫ

В 2023 году в Крыму построят и реконструируют 46 детских садов. По данным министра образования, науки и молодежи Крыма Валентины Лаврик, в 2022 году таких учреждений было меньше - 10 новых и 20 отремонтированных.

Один из самых больших детских садов, который появится в республике в следующем году, находится в Судаке. Строительство дошкольного учреждения на 260 мест обойдется в 163 миллиона рублей. Работы выполняет краснодарская компания «МастерОК».

Дом на 180 квартир в микрорайоне Залесье полностью предназначен для детей-сирот. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

КВАРТИРЫ ДЛЯ СИРОТ

Весной 2023 года в Симферополе планируется завершить строительство еще одного важного здания. Дом на 180 квартир в микрорайоне Залесье полностью предназначен для детей-сирот. Завершить все работы планируется в апреле, и тогда ребята смогут получить ключи от собственных квартир. На данный момент строительство завершено более, чем на 60%.

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