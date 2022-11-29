180-квартирный дом для сирот в Симферополе достроят к весне следующего года

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе строительство дома для сирот, которое планируют завершить к весне 2023 года, продолжит новая подрядная организация. Предыдущий исполнитель не выполнил работы в полном объеме. К настоящему дню объект готов более, чем на 60%.

- Работы ведутся очень активно, все внутриплощадочные сети готовы, сейчас проводится отделка. Объект готов более чем, на 60%. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на апрель 2023 года, - цитирует КИА замглавы администрации крымской столицы Антона Потоцкого.

Отмечается, что дом рассчитан на 180 квартир. Он расположен в микрорайоне Залесье.

Ранее сообщалось, что в Саках построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 183,2 миллиона рублей. Срок завершения работ - 25 декабря 2023 года.

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