В Саках построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 183,2 миллиона рублей

Физкультурный комплекс построят у пруда в Саках за 183,2 миллиона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саках построят физкультурно-оздоровительный комплекс. На эти цели потребуется 183,2 миллиона рублей. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение главы Республики Крым о выборе подрядчика.

- Определить ООО «Стандарт Девелопмент» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м по адресу: город Саки, ул. Заводская, между земельным участком по улице Заводская №60 и прудом Ковш», - сказано в тексте документа.

Цена контракта составит 183 миллиона 222 тысячи 247 рублей. Срок завершения работ - 25 декабря 2023 года. Комплекс будет возводится рядом с водоемом.

Ранее сообщалось, что на строительство второго этапа новой объездной Симферополя потратят 15,1 миллиарда рублей. Работы будет выполнять АО «ВАД». Срок завершения работ - конец 2025 года.

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