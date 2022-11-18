На строительство второго этапа новой объездной Симферополя потратят 15,1 млрд

Строительство второго этапа новой объездной Симферополя обойдется в 15,1 млрд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На строительство второго этапа дороги Донское - Перевальное израсходуют 15,1 миллиарда рублей. Этому свидетельствует соответствующее распоряжение главы Крыма о выборе подрядчика.

- Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по госконтракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство автодороги в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное. 2 этап …», - сказано в тексте документа.

Цена контракта составит 15 миллиардов 142 миллионов 248 тысяч рублей. Срок завершения работ - конец 2025 год.

Протяженность второго этапа составляет около 9,4 километра, он начинается на границе поселка Заречное и заканчивается на выезде из поселка Перевальное. Не так давно Главгосэкспертиза одобрил строительство. На первый этап потратят 15,9 миллиарда рублей. В настоящее время работы уже ведутся.

Ранее сообщалось, что на ремонт степной дороги в центре Крыма потратят 941 миллион рублей. Протяженность участка - 26,8 километра.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50