Детсад в Судаке на 260 мест достроят к концу 2023 года

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Детский сад на 260 мест в Судаке достроят за 163 миллиона рублей. Об этом свидетельствует распоряжение главы Республики Крым, опубликованное на официальном портале регионального правительства.

- Определить ООО «МастерОК» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является окончание строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в Судаке», с ценой контракта 163 371 752 рубля 90 копеек, - говорится в тексте документа.

Уточняется, что работы будут завершены уже в 2023 году. Напомним, что в 2020 году прокуратура провела проверку в отношении подрядчика, занимавшегося строительством объекта. Результат оказался удручающим: исполнитель не выполнил работы, на которые получил 72 миллиона рублей в качестве аванса. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что на Южном берегу Крыма построят спортплощадку с красивым видом на море. Она будет находиться в пгт Санаторное.

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