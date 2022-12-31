Открытие пещеры, скандал с Ольгой Валеевой и теракт на Крымском мосту: чем запомнился 2022-й год в Крыму

2022-й год выдался сложным, но был продуктивным. Фото: НБС

ЧП ГОДА

Главным ЧП 2022 года на полуострове, несомненно, можно назвать теракт на Крымском мосту. Ранним субботним утром 8 октября жителей Керчи разбудил мощный хлопок, после чего со стороны инфраструктурного объекта повалил густой черный дым. Причиной инцидента стала фура, начиненная взрывчаткой - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета моста. Не обошлось без жертв - по официальным данным, ЧП унесло жизни трех человек.

ЧП на Крымском мосту произошло в 6 часов утра 8 октября. Фото: Виталий Тимкив

В результате происшествия в море обрушилось два автомобильных пролета - около 250 метров шоссейного полотна. Из-за ЧП пришлось восстановить работу Керченской паромной переправы. В рекордные сроки паромы, более двух лет находившиеся в глубокой консервации, вернули к перевозке пассажиров.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв главного символа возвращения Крыма в состав России терактом, который организовали украинские спецслужбы. Попытка националистов «отрезать» крымчан от материка не удалась - мост восстановили в рекордные сроки, а для фур запустили альтернативный маршрут через новые регионы страны.

В результате теракта было обрушено четыре пролета моста. Фото: Марат Хуснуллин\Tg

Уже в конце ноября 2022 года автомобильное движение по Крымскому мосту было полностью возобновлено, а 5 декабря по отремонтированным конструкциям проехали президент России Владимир Путин вместе с вице-премьером правительства Маратом Хуснуллиным.

К подрыву символа возвращения полуострова в состав РФ были причастны украинские спецслужбы. Фото: Марат Хуснуллин\Tg

На данный момент ездить по инфраструктурному объекту помимо поездов могут только автомобили и автобусы. Фуры и грузовики перевозят паромами. Стоит отметить, что переправа будет работать в штатном режиме даже в новогодние праздники.

Восстановить Крымский мост удалось в рекордные сроки. Фото: Марат Хуснуллин\Tg

СКАНДАЛ ГОДА

Летом всю страну облетела громкая новость о конкурсе красоты в Крыму. Тогда в финал вышла жительница Симферополя, блогер Ольга Валеева, которая получила титул «Миссис королева красоты». Но после конкурса крымчанка столкнулась с небывалой травлей.

За яркую внешность на девушку обрушилось много хейта. Фото: личный архив Ольги Валеевой

На нее посыпались тысячи неприятных комментариев в соцсетях. Хейтеры прошлись по необычной внешности Ольги, заостряя внимание на ее увеличенных губах, которые они сравнивали с «пельменями» и множестве татуировок на теле. Правда, хейт в соцсетях принес Ольге небывалую известность. О красавице с неординарной внешностью заговорили в самых разных уголках России.

Рыжуля строит планы на следующий год. Фото: личный архив Ольги Валеевой

Позже свою популярность Рыжуля подогрела видео, в котором она вместе с подругой, сидя на балконе, поют украинскую песню «Ой, у лузi червона калина». За исполнение националистического гимна участников батальона «Азов»* Валеевой пришлось заплатить крупный штраф и попрощаться с российским гражданством.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Одним из самых ожидаемых событий в 2022 году стало открытие пещеры под названием Таврида под Симферополем. Необычную полость в поселке Зуя летом 2018 года обнаружили рабочие, которые строили федеральную трассу «Таврида». Оказалось, что это уникальный исторический объект. Пещера начала формироваться около пяти миллионов лет назад.

Длина экскурсионного маршрута - около 500 метров Фото: Виталий ПАРУБОВ

Подземные лабиринты были изолированы от внешнего мира полтора миллиона лет. Длина пещеры достигает двух тысяч метров, экскурсионная часть - 485 метров. Внутри было найдено крупнейшее в стране скопление костных останков древних животных. Также ученые обнаружили больше 10 уникальных минералов, впервые найденных в России. В среднем экскурсия длится 50-60 минут, туристов познакомят с морфологией и минералогическими особенностями пещеры.

Так выглядел вход в пещеру в 2020 году Фото: Надежда ДАЦЮК

ДТП ГОДА

В 2022 году в Крыму произошло два шокирующих ДТП. В обоих случаях, к сожалению, погибли люди.

14 февраля на улице Ленина в Симферополе депутат Госсовета Игорь Буданов сбил 73-летнюю пенсионерку, выезжая задним ходом из двора. Женщина скончалась в больнице, причем, отвез ее туда сам Буданов.

Виновником смертельного ДТП в крымской столице стал депутат Госсовета РК Игорь Буданов. Фото: Игорь Буданов\VK

При этом позже депутат заехал на автомойку, чтобы скрыть следы аварии. Сначала на виновника смертельного происшествия завели уголовное дело за нарушение ПДД, по неосторожности повлекшее смерть человека и оставление места ДТП. Однако депутату Госсовета удалось решить вопрос с родственниками погибшей пенсионерки «полюбовно»: Верховный суд РК освободил его от наказания «в связи с примирением сторон».

Авария произошла в одном из дворов на улице Ленина в Симферополе Фото: Ирина ГЕРЦ

А 26 июня Крым всколыхнуло другое страшное происшествие. На трассе «Таврида» недалеко от поселка Зуя произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей - BMW, Renault и Nissan. Водители двух последних автомобилей остановились на дороге для выяснения обстоятельств мелкой аварии, когда в них на полном ходу врезался немецкий внедорожник. В итоге погибли три человека.

В результате ДТП на трассе «Таврида» погибли три человека, в том числе 15-летняя девочка-подросток. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

За рулем BMW находился 22-летний сын владельца парка «Тайган» Олега Зубкова Ярослав. По факту аварии возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Ярослава Зубкова сначала отправили под домашний арест, но за выявленные нарушения - парень выходил в соцсети - переместили в СИЗО, где он пробудет как минимум до 26 января. На данный момент расследование шокирующего ДТП все еще продолжается.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Президент объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Реакция Запада и ужесточение санкций спровоцировали ажиотажный спрос на наличку в Крыму. Опасаясь потерять сбережения, многие крымчане начали опустошать банкоматы, однако ситуацию удалось стабилизировать и на работу банковского сектора паника не повлияла. Не произошло и дефицита товаров, который стране предрекали западные СМИ. В крымские магазины бытовая и компьютерная техника стали поступать по «параллельному» импорту. Властям пришлось вмешаться в ценообразование: стоимость товаров необоснованно выросла в среднем на 30%. Подорожали автомобили и продукты питания.

Около банкоматов в феврале начали выстраиваться очереди Фото: Александра Тимощенко

Тогда же небывалых высот достиг курс евро и доллара. Эксперты предрекали, что иностранная валюта уже вряд ли вернется к прежнему уровню, тем не менее на конец декабря 2022 года доллар и евро вышли к курсовым отметкам начала года.

СОБЫТИЕ ГОДА

Дамбу, которую украинская сторона возвела для перекрытия Северо-Крымского канала в Херсонской области, российские военные уничтожили 26 февраля. Ее подрыв осуществили военные инженеры Черноморского флота РФ. Так было положено начало возвращению днепровской воды в Крым. Живительная влага полностью заполнила канал уже в конце марта. Перед этим русло очистили от зарослей.

Канал наполнился водой Фото: Ирина ГЕРЦ

Запуск Северо-Крымского канала позволил аграриями не только увеличить площади под урожай овощей, но и вновь засеять рисовые поля. Отсутствие воды заставило отказаться от выращивания культуры восемь лет назад. В мае о желании возродить рисоводство заявили как минимум восемь крымских предприятий. Уже сейчас Северо-Крымский канал готовят к началу следующего поливного сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прозрачный и рассыпчатый»: когда на прилавках появится крымский рис

После возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуострове восстанавливают рисоводство (подробнее)

Такого еще не было: курс доллара в Крыму достиг 125 рублей

По мнению экономиста, возврата к доллару по 76 рублей уже не будет (подробнее)