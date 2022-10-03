Полиция совместно с ФСБ задержала обладательницу титула «Миссис Крым», исполнившую националистическую песню

Красавица заявила, что не знала, какой смысл несла эта композиция. Фото: страница Ольги Валеевой в Instagram (Соцсеть признана экстремистской на территории РФ)

34-летняя жительница Симферополя Ольга Валеева, получившая широкую известность после того как завоевала титул «Миссис Крым», оказалась задержана силовиками.

Напомним, участие в конкурсе красоты принесло крымчанке не только широкую известность, но и вызвало волну хейта в ее адрес. Все дело в яркой внешности Ольги. Пользователи посчитали многочисленные тату и увеличенные губы слишком вызывающими. Оскорбления посыпались на «тюнингованную» красавицу словно из рога изобилия. Ее губы сравнивали с пельменями, а жюри обвиняли в подкупе.

Спустя четыре месяца после конкурса красоты об Ольге Валеевой забыли. Но на днях крымчанка дала новый повод для скандала. Соцсети облетело видео, на котором Валеева вместе с подругой, сидя на балконе, поют украинскую песню «Ой, у лузi червона калина».

Подруги исполняли националистическую песню во время застолья на балконе. После вечеринки подруга Ольги выложила видео у себя на страничке. Фото: соцсети

Стоит заметить, что данная композиция была написана в 1914 году. Считается, что она исполнялась украинскими сечевыми стрельцами, а позже и бойцами ОУН-УПА* и УНА-УНСО*. Также композиция полюбилась участникам батальона «Азов»*. В общем, песня давно считается националистической, хотя официально такого статуса пока не имеет.

Видео с двумя увлеченно поющими подругами вызвало широкий общественный резонанс. Ольга Валеева вновь стала мишенью для хейтеров. На фоне скандала в Госсовете Крыма даже выступили с инициативой признать песню «Ой, у лузi червона калина» экстремистской.

Не застала ждать себя и реакция силовиков. Почти сразу после начавшейся шумихи в республиканском главке МВД заявили, что по факту произошедшего будет проведена проверка.

В разговоре с «КП» Ольга заявила, что не знала о том, что данная композиция считается националистической. Мол, времени на чтение новостей не остается, ведь нужно воспитывать двух детей.

3 октября стало известно о задержании двух подруг, исполнявших неофициальный националистический гимн на балконе.

Как рассказали в МВД по Республике Крым, в установлении личностей и задержании женщин принимала участие как полиция, так и сотрудники ФСБ.

- В сети Интернет опубликована видеозапись на которой две девушки исполнили песню, которая является боевым гимном экстремистской организации, - подчеркнули в МВД.

На подруг составили протоколы по административным статьям о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, а также о публичном демонстрировании запрещенной символики.

- Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, в отношении второй - административного штрафа в размере 40 тыс. рублей, - рассказали в республиканском МВД.

*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории России.

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