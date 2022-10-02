Королева красоты из Крыма оказалась в центре скандала из-за исполнения националистической песни

Королева красоты из Крыма Ольга Валеева. Фото: Ольга Валеева/Instagram*/социальная сеть запрещена в России

Ольга Валеева, которая получила титул «Королева красоты- Крым. Весна - 2022», но из-за неординарной внешности столкнулась с небывалой травлей после конкурса, снова оказалась в эпицентре скандала.

Соцсети облетело видео, на котором Валеева вместе с подругой, сидя на балконе поют украинскую националистическую песню «Ой, у лузi червона калина». Девушек тут же забросали гневными комментариями.

Сама Валеева рассказала корреспонденту КП-Крым, что песню знает с детства - ее мама родом из Полтавы, там же долгое время жила и она, хотя родилась в Крыму. Говорит, если бы знала, какую нагрузку несет композиция, скандала бы не произошло, а за новостями следить некогда.

- Для меня это песня обычная, как и любая другая на каком-то другом языке. На ее месте могла быть другая, но почему-то именно эта получилась. Я знать не знала, какую нагрузку несет эта песня. У меня маленький ребенок, я не успеваю следить за всеми новостями, какие песни запрещают, какие не запрещают. Сами понимаете, бред полный,- рассказала Валеева.

Видео, по словам королевы красоты, у себя на странице выставила ее подруга. И хотя провисело оно всего несколько минут, наделало много шума.

- Видео выставила моя подруга. Она выставила буквально на две минуты. Я когда это увидела, сказала удалить, зачем оно тебе нужно. И она удалила. На ее странице это видео провисело буквально три минуты, максимум пять. Но, успели, видимо, сделать запись экрана, и пошло-поехало. Теперь мне пишут всякую ерунду с угрозами,- говорит Валеева.

«Миссис Крым» уверяет, что не имеет националистических наклонностей и ко всему относится «нейтрально».

- Тем более не выставляю свое мнение на всеобщее обозрение. Зачем это нужно, имея двух детей,- отметила Валеева.

Советник главы Крыма Олег Крючков, комментируя очередной скандал с исполнением националистических песен в республике, заявил, что за «нормальные» украинские песни на полуострове никого не наказывают. В то же время распевать националистические гимны в Крыму не позволят.

После появления видео с националистической песней в исполнении Ольги Валеевой полиция в Крыму начала проверку. В МВД по РК сообщили, что «по собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством».

Украинская песня «Ой, у лузi червона калина» была написана в 1914 году и считается народной. Известно, что она исполнялась сечевыми стрельцами и бойцами УПА*.(*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России).

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