Бабахнуло очень сильно: Керчь разбудил пожар на Крымском мосту

Пожар видно издалека. Фото: скриншот видео соцсети

Пожар на Крымском мосту разбудил Керчь мощным хлопком.

- В шесть утра так бабахнуло, что я больше уснуть не могла, - рассказала КП-Крым жительница Керчи.

Огонь и клубы пламени на переправе, соединяющей Крымский полуостров и Тамань видно издалека.

По официальной информации на мосту загорелась цистерна с топливом – на полуостров везли то ли бензин, то ли дизтопливо.

Движение на Крымском мосту полностью остановлено, на подъездах для автомобилистов открыты пункты питания и обогрева.

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