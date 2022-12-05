Автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после теракта

Восстановление автомобильной части моста заняло меньше двух месяцев. Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Автомобильную часть Крымского моста полностью восстановили после взрыва, произошедшего 8 октября. Как сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань», рабочие полностью заменили четыре пролета.

- 5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста, - сообщается на сайте Упрдор «Тамань».

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов республики Анатолий Цуркин также подтвердил информацию о восстановлении поврежденных пролетов Крымского моста.

- Решение о запуске грузового транспорта, типов и категорий грузов - будет принято дополнительно. С учетом мер безопасности, готовности досмотровых комплексов. Ждем официального открытия, - написал в своем телеграм-канале Анатолий Цуркин.

Напомним, в конце октября дорожники начали демонтировать разрушенные пролетные строения правой стороны автодорожной части моста. И несмотря на плохую погоду, пролеты постепенно разрезали на блоки и вывезли их на баржах. Устанавливать новые пролеты начали 7 ноября. Конструкции весом больше 300 тонн довезли со стапельной площадки на таманском берегу к месту установки. Установка последнего, четвертого, пролета, завершилась 19 ноября. В конце ноября рабочие укладывали асфальт на новых пролетах автомобильной части Крымского моста.

Теракт на Крымском мосту, в результате которого была повреждена автомобильная часть, произошел 8 октября. Был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что теракт подготовили украинские спецслужбы.

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